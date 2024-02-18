Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Gunung Lawu, Paku Bumi Pulau Jawa yang Bikin Bulu Kuduk Merinding

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |05:04 WIB
Misteri Gunung Lawu, Paku Bumi Pulau Jawa yang Bikin Bulu Kuduk Merinding
Gunung Lawu (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lawu yang memiliki ketinggian 3.265 mdpl di atas permukaan laut, bukan sekadar rumpun batuan dan vegetasi. Dalam pandangan masyarakat Jawa, gunung ini dianggap sebagai pusat kebudayaan dan dihormati sebagai 'paku bumi' Pulau Jawa.

Gunung yang semula bernama Wukirmahendra ini juga disebut dalam ramalan kuno Jawa, Jangka Jayabaya. Hal ini semakin menambah elemen misteri gunung tertinggi keenam di Pulau Jawa itu.

Penduduk sekitar Gunung Lawu, yang masih sangat kental dengan tradisi dan adat budaya Jawa, meyakini bahwa gunung ini menyimpan misteri yang tak ada habisnya.

Pak Po, seorang tokoh spiritual dan anggota tim senior SAR Gunung Lawu, melukiskan keindahan mistis dari puncak hingga kaki gunung ini.

"Tak heran jika Lawu dijuluki gunung dengan seribu misteri. Karena apa pun ada di Lawu. Mulai dari tanaman jamu, bunga, alam, budaya, sejarah, sampai ke wisata religi," kata Pak Po, seperti dikutip iNews.

Salah satu rahasia Gunung Lawu yang diungkapkan oleh Pak Po adalah tiga puncak utamanya: Hargo Dumilah, tempat muksa Brawijaya V; Hargo Dalem, dan Hargo Dumiling. Puncak-puncak ini sering menjadi tempat penyendiri untuk meditasi.

Di puncak Lawu, terdapat juga Sumur Jalatunda, sebuah goa di mana dapat terdengar gemuruh ombak Laut Selatan, menciptakan pengalaman mistis yang luar biasa.

"Selain itu, di puncak Lawu juga terdapat Sumur Jalatunda, yakni sebuah goa, yang bila kita masuk ke dalamnya bisa mendengar deburan ombak Laut Selatan, bahkan jika langit cerah tidak tertutup awan kita bisa melihat hamparan gunung yang ada di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur," tuturnya.

