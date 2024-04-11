Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bikin Merinding! Daerah di Indonesia yang Dikenal Horor, Ada Kota Santet

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:12 WIB
Bikin Merinding! Daerah di Indonesia yang Dikenal Horor, Ada Kota Santet
Ilustrasi horor (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah daerah di Indonesia dikenal kental dengan hal mistis, bahkan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Hal ini tak terlepas dari kebudayaan animisme yang telah mengakar sejak dulu.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sejumlah kota di Indonesia dikenal kental dengan hal-hal berbau mistis: 

1. Tapaktuan - Kota Naga 

Tapaktuan, sebuah kota di Provinsi Aceh, dikenal dengan julukan "Kota Naga". Menurut legenda, kota ini pernah dihuni oleh sepasang naga dari Tiongkok yang diusir karena tidak memiliki keturunan.

Namun, pada akhirnya mereka memiliki seorang putri. Konflik pun timbul ketika seorang raja dari Kerajaan Asralanoka mengklaim bahwa putri naga tersebut adalah anaknya yang hilang. Perkelahian terjadi, tetapi situasi dapat mereda berkat campur tangan seorang petapa, Tuan Tapa.

Tuan Tapa meminta naga mengembalikan anak sang raja. Namun, naga tetap menolak dan menantang Tuan Tapa bertarung. Naga pun kalah dan gadis tersebut dikembalikan kepada sang raja.

2. Banten - Dikenal dengan Debus

Di Kota Banten, banyak masyarakat mempelajari ilmu kebal dan seni bela diri debus. Seni debus, yang mulai populer pada abad ke-16, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dikenal sebagai kesenian bela diri.

