INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Horor di Stasiun Manggarai, Kereta Hantu hingga Koran Terbitan 1953

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |08:05 WIB
Cerita Horor di Stasiun Manggarai, Kereta Hantu hingga Koran Terbitan 1953
Stasiun Manggarai (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun legendaris yang menyimpan kisah urban legend bernuansa horor. Kisahnya pun kerap viral di media sosial ketika dibagikan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan @Ghina Eroz, salah seorang pengguna akun TikTok. Ia mengisahkan tentang Stasiun Manggarai.

Stasiun yang berdiri sejak tahun 1914 ini diresmikan empat tahun kemudian, tepatnya pada 1918. Pengguna TikTok tersebut menceritakan, sebelum menjadi stasiun, tanah tempat stasiun berdiri awalnya digunakan sebagai pasar. Pemilik asli tanah tersebut adalah orang Manggarai asli, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari situlah stasiun mendapat nama "Manggarai".

"Sebelum dibangunnya stasiun ini, tanahnya itu digunakan sebagai pasar. Nah yang punya, dulunya adalah orang asli Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Makanya, setelah dibangunnya stasiun ini dinamai Manggarai,” ungkap TikToker dengan akun @Ghina Eroz pada klip yang diunggahnya.

Stasiun Manggarai, yang telah berusia lebih dari satu abad, diyakini telah menjadi saksi banyak kejadian horor. Film berjudul 'Kereta Hantu Manggarai' diproduksi berdasarkan urban legend di stasiun ini, yang diyakini oleh masyarakat sekitar.

Menurut legenda tersebut, di stasiun ini terdapat kereta hantu yang hanya memiliki empat gerbong tanpa masinis. Salah satu cerita yang diceritakan oleh pengguna TikTok melibatkan seorang pria yang turun di Stasiun Depok pada pukul 11 malam.

“Ada cerita nih dari Pak Slamet. Dahulu, dia pernah lihat ada laki-laki seperti kebingungan gitu turun di Stasiun Depok. Nah, laki-laki ini turun sekitar jam 11 malam guys. Dan dia tuh nanya ke Bapak ini (Slamet), kapan jadwal kereta selanjutnya,” tuturnya.

Pria tersebut terlihat bingung dan bertanya kepada Pak Slamet tentang jadwal kereta selanjutnya. Namun, Pak Slamet menyatakan bahwa tidak ada kereta yang beroperasi setelah pukul 10 malam.

