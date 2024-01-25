Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Keuskupan Agung Medan Serukan Jemaat Pilih Capres Bersih dari Pelanggaran HAM

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:55 WIB
Keuskupan Agung Medan Serukan Jemaat Pilih Capres Bersih dari Pelanggaran HAM
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

MEDAN - Keuskupan Agung Medan menyerukan jemaatnya agar memilih pemimpin dalam Pilpres 2024 yang tidak menoleransi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal tersebut disampaikan Uskup Keuskupan Agung Medan, Mgr Kornelius Sipayung OFMCap lewat Surat Gembala Uskup Agung Medan Menyongsong Pesta Demokrasi, 14 Februari 2024.

“Pemimpin yang tidak memberikan ruang kepada pelanggar Hak Asasi Manusia dan tidak mentolerir Gerakan Separatisme dan pemecah belah bangsa atas nama apapun termasuk atas nama agama,” kata Kornelius, Kamis (25/1/2024).

Dalam keterangan yang diterima, Keuskupan Agung Medan mengeluarkan surat yang berisi sejumlah kriteria yang diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi jemaat dalam memilih calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Sedikitnha, Kornelius menulis delapan kriteria yang layak dipilih oleh jemaat, termasuk kriteria di atas. Berikut ini kriteria lengkap pemimpin yang layak menurut Keuskupan Agung Medan:

1. Pemimpin yang tetap memegang teguh Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) sebagai pijakan utama dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

2. Pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang konsisten dalam perkataan dan tindakan sehingga mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Pemimpin yang adil dan jujur dan memiliki komitmen untuk melaksanakan janji politiknya.

3. Pemimpin yang sungguh mengutamakan kepentingan umum (Bonum Commune bukan kepentingan partai apalagi kepentingan pribadi (GS 73).

4. Kita hendaknya memilih calon pemimpin yang bersikap tegas kepada koruptor dan memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
