INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Alam Ganjar Suarakan Isu Mental Health: Sama Pentingnya Dengan Kesehatan Fisik

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |03:55 WIB
Alam Ganjar (Foto: MPI)
Alam Ganjar (Foto: MPI)
PALEMBANG - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Sumatera Selatan mengadakan kegiatan SatSet Ngobrol Mental Health, Pertolongan Pertama Psikologis yang bertajuk Langkah Untuk Membantu Meredam Luka Batin Sesorang.

Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh ratusan generasi muda dari berbagai daerah di Sumatera Selatan dan bertempat di Koppi Kitchen, Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan, juga para pembicara yakni Psikolog Lediana Afriyanti dan Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Alam sendiri mengungkapkan dirinya merupakan surviver mental health tersebut. Dia mengaku sempat memiliki gejala dan diagnosa terkait kecemasan dan PTSD. Oleh sebab itu, Alam melihat ini sebagai sebuah isu penting yang harus disadari oleh banyak pihak.

"Ternyata kesehatan mental jadi salah satu isu yang cukup signifikan peningkatannya karena baik di sosial media maupun menemukan pengalaman langsung melihat kondisi temen-temen sehingga aku anggap ini isu yang penting untuk dibicarakan dan masih kurang kesadaran banyak orang," terang Alam.

Sebab, persoalan selama ini, Alam menyebutkan bahwa isu mental health ini masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya normalisasi prespektif terhadap isu mental health tersebut agar masyarakat berani berkonsultasi apabila memiliki gejala tersebut.

"Agar mental health ini semakin merata, lintas generasi karena konflik yang dianggap tabu ini terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, sehingga ini perlu di normalisasi apabila sudah mengalami beberapa gangguan segera di konsultasikan," jelas Alam.

