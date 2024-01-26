Fakta Sesungguhnya di Balik Viral Mobil Presiden Jokowi Bocor Ban

Presiden Jokowi turun dari mobil (Tangkapan layar)

KALANGAN Istana menyangkal video viral yang menarasikan mobil dinas Kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi bocor di Jalan Grobogan- Blora, Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa mobil kepresidenan RI yang berhenti di pinggir jalan itu bukan karena bocor ban.

"Saya sudah cek ke Setpres dan Setmil bahwa peristiwa yang terekam di video itu bukan sedang ganti ban mobil Kepresidenan yang disebutkan bocor," kata Ari dalam keterangannya, Kamis 25 Januari 2024.

