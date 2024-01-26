Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ajak Anak Muda Urus Pertanian, Ganjar: Kalau Tanam Singkong dan Jagung Mereka Lebih Jago

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:53 WIB
Ajak Anak Muda Urus Pertanian, Ganjar: Kalau Tanam Singkong dan Jagung Mereka Lebih Jago
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
RUTENG - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berharap ke depan akan ada banyak generasi muda yang terlibat secara langsung dalam sektor pertanian. Menurutnya, jika sekadar menanam jagung dan singkong, anak muda jauh lebih jago untuk mengurusnya.

Hal ini disampaikan dalam orasi politiknya di kampanye Akbar bertajuk 'Hajatan Rakyat' yang digelar di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (26/1/2024).

"Soal pertanian ini adalah hidup dan matinya bangsa. Dan anak-anak ini adalah jagoan-jagoan pertanian yang hebat. Berikan kesempatan pada anak muda, kasih pada petani-petani," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu menyebut generasi muda memiliki banyak ide untuk mengembangkan produk pertanian bagi bangsa Indonesia. Apalagi, kata dia, sudah banyak anak muda yang terjun ke industri Pertanian sekarang ini.

"Kalau cuma tanam singkong sama jangung, mereka lebih jago, mereka lebih bisa, dan Insyaallah, tidak akan gagal. Karena mereka ahli dan punya pengalaman," ujarnya.

