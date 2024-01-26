Gunung Merapi Kembali Muntahkan Awan Panas Guguran Sejauh 1.500 Meter

JAKARTA - Gunung Merapi muntahkan awan panas guguran (APG) pada siang ini, Jumat (23/1/2024), pukul 13.17 WIB. Pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) jarak luncur 1.500 meter ke arah Barat Daya atau Kali Bebeng.

“Awan Panas Guguran di Gunung Merapi tanggal 26 Januari 2024 pukul 13:17 WIB dengan Amplitudo max 28 mm. Durasi 120.56 detik, jarak luncur maksimal 1500 meter ke Barat Daya (Kali Bebeng). Visual Gunung Merapi tampak dan arah angin ke Tenggara,” tulis BPPTKG lewat akun media sosial resminya, Jumat (26/1/2024).

Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan sejak kemarin Gunung Merapi telah mengalami sebanyak 22 kali gempa Guguran dengan amplitudo 3-48 mm dan lama gempa 35.92-159.32 detik. Kemudian, sebanyak 6 kali gempa Hybrid/Fase Banyak dengan amplitudo 3-6 mm, S-P tidak teramati dan lama gempa 6.84-8.96 detik.

PVMBG mengatakan potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km.

Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.