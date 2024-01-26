Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:40 WIB

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:40 WIB
Silaturahmi Bareng Petani Bawang Probolinggo, Sosok Atikoh Dinilai Cocok Jadi Ibu Negara
Warga doakan Siti Atikoh jadi ibu negara (Foto: MPI)
A
A
A

PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti bersilaturahmi dengan petani bawang asal Kecamatan Dringu, di tepi sawah di Dusun Wonosalam, Kalisalam, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Kehadiran Atikoh itupun disambut senyuman hangat dari para petani yang meramaikan lokasi kunjungan kali ini.

Salah satunya, Ibu iwaningrahayu, yang menilai bahwa sosok Atikoh sangat cocok menjadi Ibu Negara.

"Beliau itu orangnya sangat ramah sekali, dia itu cocok jadu ibu negara. Selain itu Bu Atikoh mau juga turun ke masyarakat," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Sebagai informasi, Atikoh hadir di lokasi dengan mengenakan kemeja berkelir hitam bertuliskan Sat Set dengan celana krem serta jilbab berwarna merah.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu hadir ke lokasi dengan dengan menumpangi bus. Saat turun dari bus, Atikoh langsung didatangi beberapa ibu-ibu yang hendak mengalami dan berfoto bersamanya.

Atikoh kemudian berjalan kaki sekitar 50 meter untuk menuju lokasi acara. Tampak beberapa pemuda memainkan gamelan dan drum di tengah perjalanan.

