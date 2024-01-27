Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kapal TNI AL Tenggelam Sebelum Ditembak Musuh karena Keberatan Dempul

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |04:01 WIB
Humor Gus Dur: Kapal TNI AL Tenggelam Sebelum Ditembak Musuh karena Keberatan Dempul
Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid (Gus Dur)/foto: dok Okezone
A
A
A

PRESIDEN keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memiliki gaya humor yang tinggi. Tak jarang humor tersebut dibalut dengan kritik tajam.

Saat itu, Muhammad AS Hikam silaturahmi kepada Gus Dur. Sampai di kediamannya, Hikam mengetahui Gus Dur sedang beritikaf.

Seketika itu, Hikam langsung menyimpuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikan badan.

Saat itu, obrolan Hikam dan Gus Dur berjalan ringan dan santai.

Gus Dur dan mantan menterinya itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia.

Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan.

“Tapi kata TNI persenjataan kita itu kuat loh, Gus,” ucap Hikam dilansir NUOnline, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI AL Gus Dur humor gus dur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181789//joko_widodo-KlXz_large.jpg
Usulan Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan Gus Dur, Ini Tanggapan Jokowi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178283//prajurit_tni_al_pukul_ojek_online-Dprj_large.jpg
Tak Terima Diklason, Prajurit TNI AL Pukul Driver Ojol di Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175192//viral-WZrh_large.jpg
Gugur saat HUT TNI, Prajurit Marinir Praka Zaenal Mutaqim Juga Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174887//polri-k6Lg_large.jpg
Sejumlah Markas TNI di Tanjung Priok Mendadak Didatangi Polisi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174783//viral-tZsS_large.jpg
Profil Praka Zaenal Mutaqim, Marinir yang Gugur saat Terjun Payung Jelang HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174637//latihan_terjun_payung-n34u_large.jpg
Kronologi Praka Zaenal Gugur, Kecelakaan di Udara saat Latihan Terjun Payung HUT Ke-80 TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement