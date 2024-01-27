Humor Gus Dur: Kapal TNI AL Tenggelam Sebelum Ditembak Musuh karena Keberatan Dempul

PRESIDEN keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memiliki gaya humor yang tinggi. Tak jarang humor tersebut dibalut dengan kritik tajam.

Saat itu, Muhammad AS Hikam silaturahmi kepada Gus Dur. Sampai di kediamannya, Hikam mengetahui Gus Dur sedang beritikaf.

Seketika itu, Hikam langsung menyimpuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikan badan.

Saat itu, obrolan Hikam dan Gus Dur berjalan ringan dan santai.

Gus Dur dan mantan menterinya itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia.

Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan.

“Tapi kata TNI persenjataan kita itu kuat loh, Gus,” ucap Hikam dilansir NUOnline, Sabtu (27/1/2024).