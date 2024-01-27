Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kombinasi Unik Sosialisasi Politik dan Tradisi Makan Liwetan di Kalangan Petani Sukabumi

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:20 WIB
Kombinasi Unik Sosialisasi Politik dan Tradisi Makan Liwetan di Kalangan Petani Sukabumi
Pesta Rakyat di Sukabumi (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud menghadiri acara "Pesta Rakyat" di Kampung Rancagoong, Desa Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi. Diikuti oleh lebih dari 500 petani, acara ini merupakan platform penting bagi sosialisasi program Ganjar-Mahfud, sekaligus menjadi sarana penguatan tali kekeluargaan dan kebudayaan di kalangan komunitas petani.

"Pesta Rakyat" menggabungkan edukasi politik dengan tradisi lokal. Puncak acaranya adalah sosialisasi program Ganjar-Mahfud dan pembelajaran tentang cara memilih di TPS, ditujukan untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan petani.

Acara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan makan liwetan bersama, sebuah tradisi makan dalam satu wadah besar yang melambangkan kebersamaan dan kesatuan. Hiburan pesta "Ngubeuk Kulah," sebuah kegiatan tradisional yang melibatkan masyarakat dalam permainan air, menambah suasana keakraban dan kegembiraan.

Acara ini dihadiri oleh Deputi Inklusi TPN Ganjar Mahfud, Jaleswari Pramodhawardani dan Wakil Direktur Pemberdayaan perempuan Pande K. Trimayuni, yang turut mensosialisasikan program serta visi Ganjar-Mahfud yang dibuat untuk mengatasi permasalahan petani.

Halaman:
1 2
      
