INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Arsjad, Puan dan Hasto Dialog dengan TPD di Makassar: Bersama Rakyat, Kita Menangkan Ganjar-Mahfud!

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:43 WIB
Arsjad, Puan dan Hasto Dialog dengan TPD di Makassar: Bersama Rakyat, Kita Menangkan Ganjar-Mahfud!
TPN Ganjar-Mahfud (Foto: Dok)
A
A
A

 

MAKASSAR - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid meminta sisa 18 hari menuju pencoblosan untuk semakin diintensifkan pertemuan akar rumput dan mengetuk hati masyarakat serta menjelaskan kelebihan dan kebaikan paslon nomor urut 3.

Hal ini disampaikan Arsjad saat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melakukan pertemuan dengan Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud MD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (27/1/2024). 

"Back to basic ketuk hati masyarakat jelaskan siapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang tanpa gimmick otentik di depan publik dan di belakang publik orangnya sama," kata Arsjad.

Dia pun mendorong segenap komponen pendukung Ganjar-Mahfud untuk bersama-sama memaksimalkan kolaborasi. "Mari bersama dalam sisa 18 hari untuk mengeluarkan energi yang ada bersama partai pengusung untuk menangkan paslon nomor urut 3," ujarnya.

Sama seperti Arsjad, Puan menekankan pentingnya untuk meyakinkan rakyat. "Bersama dengan rakyat, kita Insyaallah akan menang. Ketuk pintu dan hati rakyat hanya dengan rakyat kita bisa menang," tegas Puan.

Puan optimistis waktu meski singkat masih punya waktu untuk tetap memperjuangkan keyakinan.

"Bahwa kita ingin dipimpin oleh pemimpin yang memang amanah, berjuang untuk rakyat, menghibahkan dirinya untuk rakyat. Dan yang paling penting adalah menghibahkan dirinya itu sampai akhir, tidak di tengah jalan kemudian belok. Nah ini yang penting. Bagaimana kemudian bangsa dan negara itu yang utama, dan memperjuangkan semua," urai Puan.

