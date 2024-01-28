Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ancam Sebarkan Video Syur, Pelajar Setubuhi Pacarnya hingga Hamil 7 Bulan

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |11:10 WIB
Ancam Sebarkan Video Syur, Pelajar Setubuhi Pacarnya hingga Hamil 7 Bulan
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang pelajar berinisial R (17) warga Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap polisi lantaran nekat menyetubuhi korban J (17) hingga hamil 7 bulan.

Kapolsek Seputih Banyak Iptu Chandra Dinata mengatakan, penangkapan tersebut berdasarkan dari laporan orang tua korban.

"Benar, pelaku telah kami amankan berdasarkan laporan orangtua korban," ujar Chandra saat dikonfirmasi, Sabtu (27/1/2024) malam.

Chandra menuturkan, peristiwa persetubuhan itu terjadi pada Juni 2023. Saat itu, pelaku menelepon korban untuk datang ke rumah dengan berpura-pura mengajak ngobrol.

Kemudian, korban diajak masuk ke dalam kamar, lalu pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan imtim.

"Pelaku itu mengancam akan memutuskan hubungan percintaan antara pelaku dan korban. Bahkan, R juga mengancam akan memukul korban bila tidak menuruti nafsu birahinya," ungkapnya.

Korban akhirnya terpaksa untuk menuruti permintaan pelaku untuk berhubungan intim di rumah pelaku.

Chandra menuturkan, peristiwa itu terjadi berulang kali pada Juni 2023. Terakhir, pelaku kembali mengajak korban dengan mengancam akan menyebarkan video atau rekaman keduanya, jika korban tidak mau menuruti kemauan pelaku.

“Karena takut, korban yang sempat menolak ajakan pelaku tersebut, akhirnya harus menuruti kemauan pelaku, hingga korban hamil 7 bulan," tuturnya.

Chandra melanjutkan, kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah orang tua korban mencurigai adanya perubahan yang terjadi pada putrinya beberapa bulan terakhir.

"Korban yang semula periang mendadak sering melamun, dan mengurung diri serta kondisi perut putrinya kian membesar. Kemudian, korban diinterogasi oleh ibunya, akhirnya korban mengakui telah disetubuhi oleh pelaku," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement