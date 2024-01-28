Ancam Sebarkan Video Syur, Pelajar Setubuhi Pacarnya hingga Hamil 7 Bulan

LAMPUNG TENGAH - Seorang pelajar berinisial R (17) warga Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap polisi lantaran nekat menyetubuhi korban J (17) hingga hamil 7 bulan.

Kapolsek Seputih Banyak Iptu Chandra Dinata mengatakan, penangkapan tersebut berdasarkan dari laporan orang tua korban.

"Benar, pelaku telah kami amankan berdasarkan laporan orangtua korban," ujar Chandra saat dikonfirmasi, Sabtu (27/1/2024) malam.

Chandra menuturkan, peristiwa persetubuhan itu terjadi pada Juni 2023. Saat itu, pelaku menelepon korban untuk datang ke rumah dengan berpura-pura mengajak ngobrol.

Kemudian, korban diajak masuk ke dalam kamar, lalu pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan imtim.

"Pelaku itu mengancam akan memutuskan hubungan percintaan antara pelaku dan korban. Bahkan, R juga mengancam akan memukul korban bila tidak menuruti nafsu birahinya," ungkapnya.

Korban akhirnya terpaksa untuk menuruti permintaan pelaku untuk berhubungan intim di rumah pelaku.

Chandra menuturkan, peristiwa itu terjadi berulang kali pada Juni 2023. Terakhir, pelaku kembali mengajak korban dengan mengancam akan menyebarkan video atau rekaman keduanya, jika korban tidak mau menuruti kemauan pelaku.

“Karena takut, korban yang sempat menolak ajakan pelaku tersebut, akhirnya harus menuruti kemauan pelaku, hingga korban hamil 7 bulan," tuturnya.

Chandra melanjutkan, kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah orang tua korban mencurigai adanya perubahan yang terjadi pada putrinya beberapa bulan terakhir.

"Korban yang semula periang mendadak sering melamun, dan mengurung diri serta kondisi perut putrinya kian membesar. Kemudian, korban diinterogasi oleh ibunya, akhirnya korban mengakui telah disetubuhi oleh pelaku," tuturnya.