Buluskan Bareng Krisdayanti, Siti Atikoh Puji Kualitas Barang di Pasar Oro-Oro Dowo Malang

Siti Atikoh di Pasar Rakyat Malang di Kota Batu (Foto: MPI/Atikah)

BATU - Istri Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melakukan blusukan ke Pasar Rakyat Oro-Oro-Oro Dowo Malang, Batu, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Diakui Atikoh, ada yang membedakan pasar yang kali ini dengan pasar-pasar yang sebelumnya didatangi. Katanya, Pasar Oro-Oro Dowo Malang ini bersih sekali sehingga Atiloh merasa ingin berkeliling di semua kios pedagang.

Menurutnya, barang-barang dagangan yang dijual pasar ini segar dan sudah dikemas rapi. Sehingga terlihat sekali bahwa barang yang dijual sudah mengalami penyortiran.

"Kayanya memang yang grade A ya yang kualitas prima kemudian banyak, ada juga yang organik hasil dari sayuran hidroponik dan banyak sekali sayuran-sayuran yang sehari-sehari gak sulit ditemui ya. Karena memang daerah Malang Raya ya, Batu Malang, kemudian Kabupaten Malang terutama itu banyak sekali menghasilkan sayuran-sayuran yang bermutu," tutur Atikoh.

Adapun dalam blusukannya kali ini, Atikoh didampingi beberapa politikus PDI Perjuangan seperti Krisdayanti, Sri Untari, dan Dewanti Rumpoko.