HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Ungkap Alasan Ganjar Pranowo Dendam dengan Kemiskinan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |21:22 WIB
Siti Atikoh Ungkap Alasan Ganjar Pranowo Dendam dengan Kemiskinan
Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

JOMBANG - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti menghadiri silaturahmi dengan relawan santri di Masjid Al Muhajirin, Jombang, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024).

Dalam sambutannya, Atikoh mengungkapkan bahwa sang suami memiliki dendam terhadap kemiskinan. Sebab menurutnya, kemiskinan dapat menyebabkan seorang anak yang memiliki potensi tetapi harapannya terputus lantaran tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, Atikoh berharap apabila sang suami, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diberi amanah untuk menang dalam Pemilu 2024, maka salah satu program unggulannya yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana bagi yang tidak mampu.

Ibunda dari Muhammad Zinedine Alam itu mengungkapkan, Satu Sarjana itu nantinya akan difasilitasi oleh negara. Menurutnya, dengan seperti itu maka perbaikan SDM dan tiap keluarga maka ada anak yang bisa menjadi panutan, pemberdayaan di keluarga.

Halaman:
1 2
      
