HOME NEWS NUSANTARA

Resmikan UMKM Progresif Kota Pekanbaru, Mahfud MD Disambut dengan Musik Kompang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:28 WIB
Resmikan UMKM Progresif Kota Pekanbaru, Mahfud MD Disambut dengan Musik Kompang
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU - Usai mengikuti silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Riau, Cawapres Mahfud MD melanjutkan agenda meresmikan gerai UMKM Progresif (Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif).

Kehadiran Mahfud MD disambut meriah oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM Kota Pekanbaru. Ia pun disambut dengan musik kompang khas Melayu.

Setelah itu, ada pula tradisi palang pintu khas Melayu yang sangat meriah.

Kemudian Mahfud MD melakukan peresmian Bazar UMKM Progresif. Peresmian itu dilakukan dengan pengguntingan pita.

Halaman:
1 2
      
