INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Di Depan Santri Cirebon, Hary Tanoe Ungkap Perjuangan Sosok Ayahnya Membangun Masjid Cheng Ho di Surabaya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:55 WIB
Di Depan Santri Cirebon, Hary Tanoe Ungkap Perjuangan Sosok Ayahnya Membangun Masjid Cheng Ho di Surabaya
Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

CIREBON - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) memberikan sambutan saat berada di Pondok Pesantren Khas Kempek di Cirebon Jawa Barat, Selasa (30/1/2024). Dalam sambutannya, Hary Tanoe bercerita perihal masjid Cheng Ho yang dibangun oleh almarhum ayahnya, Ahmad Tanoesoedibjo.

Di tengah-tengah santri yang sedang menuntut ilmu di tanah Cirebon, tempat pertama kedatangan Laksmana Cheng Ho (Zheng He), Hary Tanoe bercerita keharmonisan dirinya dengan umat muslim di Surabaya.

Ia bercerita bahwa ayahnya merupakan salah satu tokoh yang mendirikan masjid Cheng Ho di Surabaya. Bersama para tokoh-tokoh di Surabaya semua pihak menginginkan berdirinya masjid tersebut.

Pembangunan masjid tersebut dilakukan pada awal tahun 2000. Namun, belum saat ayahnya belum selesai berjuang membangun masjid Cheng Ho terlebih dahulu meninggal.

"Masjid Cheng Ho itu dibangun antara lain oleh ayah saya almarhum awal tahun 2000, tapi beliau keburu meninggal," kata Hary Tanoe.

Melihat perjuangan ayahnya yang belum selesai, Hary Tanoe kemudian meneruskan perjuangan tersebut. Bersama rekan lama ayahnya, Hary Tanoe berhasil mendirikan masjid tersebut hingga dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.

"Saya meneruskan sama kawan-kawannya, sampai akhirnya selesai dan sekarang dipakai oleh tentunya semua orang," tambahnya.

