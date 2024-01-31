Menyamar Jadi Petugas Medis, Pasukan Israel Bunuh 3 Pejuang Palestina di RS Tepi Barat

IDF menyamar jadi petugas medis dan membunuh 3 pejuang Palestina di dalam RS di Tepi Barat (Foto: Reuters)

TEPI BARAT – Pasukan Israel telah membunuh tiga anggota kelompok bersenjata Palestina di sebuah rumah sakit (RS) di Tepi Barat yang diduduki.

Rekaman CCTV menunjukkan anggota unit Israel yang menyamar sebagai petugas medis dan warga sipil lainnya berjalan melalui koridor dengan senapan terangkat.

Militer Israel mengatakan orang-orang itu bersembunyi di rumah sakit (RS) Jenin, dan salah satunya akan melakukan serangan.

Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina menuduh Israel melakukan pembantaian baru di dalam rumah sakit.

Hamas, sebuah kelompok Islam bersenjata Palestina yang berperang dengan Israel di Gaza yang dipicu oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, mengatakan pasukan Israel telah “mengeksekusi tiga pejuang”, termasuk salah satu anggotanya.

Kelompok bersenjata lainnya, Jihad Islam Palestina, mengatakan dua dari mereka yang tewas adalah anggotanya dan merupakan saudara kandung. Salah satu dari mereka juga dilaporkan telah menerima perawatan di rumah sakit.

Video kamera keamanan dari rumah sakit Ibnu Sina menunjukkan beberapa anggota unit penyamaran Israel – pria dan wanita – bergegas melewati koridor, menggerakkan senjata mereka ke kiri dan ke kanan. Terlihat seseorang melepas sepotong pakaian dari orang tak dikenal yang sedang berlutut dengan tangan di belakang kepala, lalu menutupi kepalanya dengan itu.

Rekaman tersebut menunjukkan dua anggota unit membawa kursi roda lipat dan gendongan bayi, tampaknya sebagai alat peraga.

Gambar dari ruangan tempat orang-orang tersebut ditembak menunjukkan lantai dan dinding berlumuran darah dengan bantal biru berlumuran darah dengan lubang peluru di atas tempat tidur.