Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terima Dukungan M3CB, TPN Yakin Ganjar-Mahfud Menang di Banten

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |02:41 WIB
Terima Dukungan M3CB, TPN Yakin Ganjar-Mahfud Menang di Banten
M3CB dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

PANDEGLANG - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meyakini calon presiden pasangan nomor urut 03 menang di Provinsi Banten.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Eksekutif TPN, Erick Yowahim saat menghadiri pelantikan Pengurus Kecamatan (PKC) Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa, 30 Januari 2024.

"Kami TPN berterimakasih kepada Abuya Muhtadi atas dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud. Kita berharap tim M3CB akan semakin erat kolaborasi dengan TPN dalam rangka memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Erick.

Dia juga yakin semangat Abuya Muhtadi sebagai ulama karismatik di Banten bisa membuat masyarakat bersama-sama memenangkan Ganjar - Mahfud.

"Kami yakin dengan dukungan dari Abuya Muhtadi kita bisa lihat sendiri semangat dan militansi dari para santri dan M3CB ini baru kita liat baru sebagian dari Kabupaten Tangerang dan Serang apalagi kalau semuanya kita sangat yakin untuk bisa memenangkan Banten," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement