Terima Dukungan M3CB, TPN Yakin Ganjar-Mahfud Menang di Banten

PANDEGLANG - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meyakini calon presiden pasangan nomor urut 03 menang di Provinsi Banten.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Eksekutif TPN, Erick Yowahim saat menghadiri pelantikan Pengurus Kecamatan (PKC) Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa, 30 Januari 2024.

"Kami TPN berterimakasih kepada Abuya Muhtadi atas dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud. Kita berharap tim M3CB akan semakin erat kolaborasi dengan TPN dalam rangka memenangkan Ganjar-Mahfud," kata Erick.

Dia juga yakin semangat Abuya Muhtadi sebagai ulama karismatik di Banten bisa membuat masyarakat bersama-sama memenangkan Ganjar - Mahfud.

"Kami yakin dengan dukungan dari Abuya Muhtadi kita bisa lihat sendiri semangat dan militansi dari para santri dan M3CB ini baru kita liat baru sebagian dari Kabupaten Tangerang dan Serang apalagi kalau semuanya kita sangat yakin untuk bisa memenangkan Banten," tandasnya.