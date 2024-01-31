Gelar Bazar Murah, Caleg Perindo Tengku Ryan Prioritaskan Stabilitas Harga Jika Terpilih

MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Perindo untuk DPRD Medan, Tengku Muhammad Ryan Novandi menggelar Bazar Murah Minyak Goreng di Jalan Letda Sudjono, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Selasa (30/1/2024) petang.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa persoalan stabilitas harga sembilan bahan pokok (sembako) akan menjadi salah satu prioritas perjuangan Partai Perindo saat berhasil duduk di DPRD Medan dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

"Iya ini akan jadi prioritas kita. Karena persoalan stabilitas harga sembako ini merupakan persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini. Terbukti dari bazar murah yang kita laksanakan ini. Masyarakat begitu antusias sekaligus menunjukkan bahwa mereka selama ini kesulitan mendapatkan sembako murah," kata Tengku Ryan yang merupakan Caleg nomor urut 1 dari daerah pemilihan Medan-3 (Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung dan Medan Deli) itu.

Tengku Ryan yang merupakan anak dari Gubernur Sumatera Utara ke-17, Tengku Erry Nuradi itu menyebut kesulitan masyarakat mendapatkan sembako murah salah satunya karena daya beli mereka yang terus menurun. Untuk itu menurut Tengku Ryan, perlu kesinambungan upaya dari seluruh pihak untuk membantu masyarakat meningkatkan penghasilan dan daya beli mereka, serta menjaga ketersediaan sembako yang cukup untuk mencegah terjadinya spekulasi yang berdampak pada tingginya harga.

"Saya pikir pemerintah dan seluruh pihak termasuk swasta harus ikut terlibat membantu masyarakat," tandas Ryan.