HOME NEWS NEWS

Berikan Bibit Alpukat ke Warga, Puguh Achmad: Bentuk Komitmen Perindo Dekat dengan Rakyat

Alip Sutarto , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |01:52 WIB
Berikan Bibit Alpukat ke Warga, Puguh Achmad: Bentuk Komitmen Perindo Dekat dengan Rakyat
Caleg Perindo Puguh Achmad (Foto: MPI)
JEPARA - Calon legislatif (Caleg) dari Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng Dua, Puguh Achmad Budi Handoyo menemui masyarakat pedesaan untuk mencari dukungan dalam Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Selain mencari dukungan masyarakat, Puguh Achmad Budi Handoyo menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi sekaligus mendengarkan persoalan yang dihadapi para petani.

Puguh Achmad memanfaatkan masa kampanye dengan menemui masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Jawa Tengah, Selasa 31 Januari 2024 siang.

Kedatangan Puguh Achmad tidak hanya sekedar mencari dukungan, namun juga menyerap aspirasi masyarakat serta mendengarkan persoalan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari bertani.

Satu contoh bentuk kepedulian kepada para petani, Puguh Achmad membagikan 500 tanaman buah alpukat, yang diberikan kepada masyarakat karena buah alpukat memiliki nilai ekonomi tinggi.

"Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo untuk selalu dekat dengan rakyat sekaligus menyejahterakan rakyat," ujarnya.

