Cuekin Politik Identitas, M3CB Solid Dukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

PANDEGLANG - Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) menyatakan dukungan penuh untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Hal itu terungkap dalam acara Pelantikan Pengurus Kecamatan (PKC) M3CB di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Selasa, 30 Januari 2024.

Sekjen M3CB M. Sirojudin dalam sambutannya menyatakan saat ini politik identitas kembali bermunculan. Hal itu membuat situasi politik semakin memanas.

"Makanya kita sering melihat di sosial media muncul kembali politik identitas yang seharusnya dihindari memframing calon presiden yang seakan akan paling Soleh, paling hebat, pendukungnya paling berakidah ini sebuah framing politik identitas jangan sampai kita terpengaruh,"kata Sirojudin.

"Kita tetap tegak lurus melaksanakan perintah dan ijtihad dari Abuya beserta M3CB selesai sampai disitu,"tambah dia.