Hadir di Sumedang, Relawan Ganjar-Mahfud Siap Perjuangkan Aspirasi Petani Cabai

SUMADENG - Alumni muda Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaran (Unpad), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung dalam kelompok sukarelawan Ganjar Creativity (Ganjartivity) kembali melanjutkan kegiatan bermanfaatnya.

Relawan pendukung Ganjar Pranowo ini hadir di Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar).

Kehadiran para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menemui para petani cabai di wilayah tersebut dan melakukan diskusi dengan mereka. "Kita melakukan komunikasi sama masyarakat petani cabai di wilayah ini. Kita banyak diskusi dan tanya jawab di forum ini," ujar Ketua Ganjartivity Dicky Fauzia, Senin (25/12/2023).

Diskusi pun berlangsung dengan interaktif. Para petani banyak menyampaikan keluh kesah dan aspirasinya. Ganjartivity pun berkomitmen untuk menampung segala aspirasi mereka, dan berupaya mencari solusi atas kesulitan yang dialami petani.

Dicky menjelaskan, berkat diskusi tersebut dirinya mengetahui bahwa para petani kesulitan mendapatkan pupuk imbas langkanya pupuk di pasaran. Fakta ini pun disebutnya selaras dengan pernyataan Ganjar sewaktu mengikuti debat capres beberapa waktu lalu.

"Banyaknya kita minta keluh kesahnya. Kemarin debat kan Pak Ganjar sempat menyampaikan bahwa kalau kelangkaan pupuk itu bukan hanya di Jateng saja, tapi di seluruh Indonesia. Itu salah satu yang dibahas di sini," jelas Dicky.