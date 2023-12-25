Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sasar Emak-Emak, Relawan Ganjar-Mahfud Berbagi Trik Tambah Pendapatan Keluarga

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |11:13 WIB
Sasar Emak-Emak, Relawan Ganjar-Mahfud Berbagi Trik Tambah Pendapatan Keluarga
Relawan Espas Sandi Uno Sahabat Ganjar memberikan pelatihan usaha untuk ibu rumah tangga. (Foto: Dok Ist)
BENGKULU - Emak-Emak Smart Pejuang Andalan Sejati (Espas) Sandi Uno Sahabat Ganjar menggelar pelatihan pembuatan sabun cuci bagi para ibu rumah tangga dalam menambah pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan.

Kegiatan ini diadakan di Jalan Pariwisata, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu, pada Minggu (24/12/2023).

Ketua Espas Sandi Uno Sahabat Ganjar, Adel mengatakan, kegiatan ini membantu dan memberi dampak kepada masyarakat secara maksimal melalui beragam program dan aksi nyata.

 BACA JUGA:

"UMKM itu sangat butuh seperti ini, apalagi ini adalah pelatihan wirausaha yang bisa membuka lapangan kerja," kata Adel.

Adel pun mensosialisasikan beragam program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam mensejahterakan masyarakat kecil. Ia berharap warga dapat menilai sosok pemimpin tepat dalam kemajuan Indonesia.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini pasangan yang menurut saya paling lengkap, sangat membantu buat seluruh rakyat Indonesia dan program-programnya mensejahterakan masyarakat ke bawah," tutur Adel.

Salah seorang peserta pelatihan Sylvia Al Khairi menyampaikan program Espas Sandi Uno Sahabat Ganjar dinilai membantu masalah yang dialami masyarakat, terutama UMKM.

BACA JUGA:

Sikat Korupsi, Ganjar-Mahfud Bakal Kuatkan KPK hingga Wujudkan UU Perampasan Aset 

Menurut Sylvia, berbagai program yang digulirkan berasal dari keluhan dan keresahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Sabun cuci usaha rumah tangga ini merupakan suatu kegiatan yang sebetulnya sangat menyentuh sekali buat kita UMKM, karena selain untuk dipakai sendiri juga bisa menjadi peluang bisnis untuk mencari pendapatan baru," ucap Sylvia.

