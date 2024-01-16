Siti Atikoh Minta TPD Manado Gencar Sosialisasikan Program Kerja Ganjar-Mahfud

MANADO - Calon istri presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan perjalanan safari politiknya ke Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024).

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh menitipkan pesan pada Tim Penenangan Daerah (TPD) untuk melakukan sosialisasi lebih detail tentang 21 program kerja Ganjar-Mahfud.

“Saya sangat mangapresiasi untuk TPD di Sulawesi Utara dan Manado ini, karena di poskonya itu sudah terpampang jelas program-programnya. Masyarakat tinggal ingin tahu detailnya saja,” kata Atikoh kala bertemu dengan warga Manado di kedai kopi yang ada di Jalan Roda.

Dengan mengetahui lebih mendalam tentang program kerja Ganjar-Mahfud, maka masyarakat akan mantap memilih nomor tiga. Sebab program kerja pasangan calon presiden nomor urut 3 ini sangat berpihak pada rakyat.

Untuk itu melalui kesempatan ini, Siti Atikoh menyempatkan diri untuk berdialog santai dengan ratusan warga. Ada dua warga yang bertanya soal program unggulan apa dari pasangan Ganjar-Mahfud terkait UMKM dan Pendidikan.

“Kebetulan di sini UMKM-nya banyak ya, tapi banyak juga permasalahannya dan tadi juga (ada pertanyaan) terkait dengan program untuk pendidikan,” ucapnya.