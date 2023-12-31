Advertisement
HOME NEWS JATENG

Begini Persiapan Ganjar Pranowo dan Keluarga Sambut Tahun Baru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:16 WIB
Begini Persiapan Ganjar Pranowo dan Keluarga Sambut Tahun Baru
Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh (Foto: MPI)
A
A
A

KUTOARJO - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama keluarga telah siap untuk menyambut tahun baru 2024. Segala harapan pun sudah disiapkan oleh keluarga Ganjar Pranowo.

MNC Portal Indonesia berkesempatan mengikuti keseharian Ganjar Pranowo mulai dari aktivitas kampanye hingga mampir ke salah satu rumah keluarganya yang terletak di daerah Kutoarjo, Jawa Tengah.

Di rumah tersebut, MNC Portal Indonesia berkesempatan untukberbincang-bincang dengan Ganjar Pranowo dan sang istri Siti Atiqoh Supriyanto dalam menyambut tahun baru.

Pasangan suami istri itu pun kompak menyebutkan bahwa momen tahun baru itu biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga.

“Paling kita kumpul aja, makan bareng, ya BBQ (Barbeque) gitu,” ucap Atikoh.

“Ya biasanya begitu (kumpul bersama). Tapi untuk kali ini kayaknya kita musti cari tempat, Alam lagi menuju Semarang, kita baru mau menuju ke Semarang, tapi keluarga saya di rumah ini di Kutoarjo, hari ini pada pergi ke Tawang Mangu,” timpal Ganjar.

Atikoh pun menyebutkan bahwa tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, pada tahun sebelumnya Ganjar yang masih memimpin Jawa Tengah harus berkeliling bersama Forkopimda.

“Mas Ganjar dulu sebelumnya engga bisa kan, patroli sampe pagi. Ya kalo tahun ini kita malah bisa kumpul, karena kan tahun-tahun sebelumnya Mas Ganjar harus mantau wilayah-wilayah yang ada di Jawa Tengah,” tutur Atikoh.

