HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Bermalam di Rumah Warga Keturunan Tionghoa

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:43 WIB
Ganjar Pranowo Bermalam di Rumah Warga Keturunan Tionghoa
Ganjar Pranowo/Foto: TPN
A
A
A

SEMARANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginap di rumah warga atau Rembugan pada Jumat (26/1/2024) malam.

Ganjar menginap di rumah milik Supriadi (59) yang terletak di Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Supriadi dan keluarganya adalah warga keturunan Tionghoa yang menetap di Ambarawa.

Supriadi kaget ketika calon pemimpin Tanah Air ini bukan hanya menyambangi melaikan sampai menginap di rumahnya.

"Kami senang sekali, sama sekali tidak menyangka karena tidak ada hujan, tidak ada angin tiba-tiba tadi siang diberi tahu ada Pak Ganjar mau ke sini. Kita semuanya apa adanya, kami keluarga hanya berempat dengan istri dan anak-anak," ujar Supriadi.

Selama ini, Supriadi hanya pernah melihat Ganjar melalui YouTube dan televisi. Meski demikian, dia sudah bisa melihat Ganjar sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyatnya.

Hal ini turut dirasakannya saat Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Menurut Supriadi, hingga resmi menjadi Calon Presiden, Ganjar tetap tidak menghilangkan kesederhanaannya dan tidak menyekat dirinya kepada siapapun.

Supriadi menilai, Ganjar adalah sosok pemimpin toleran yang didambakan seluruh kalangan masyarakat lantaran Ganjar lahir sebagai rakyat biasa dan mampu menempatkan diri dengan siapapun, terutama kepada rakyat kecil.

Sehingga, dia tak merasa segan ketika bertemu langsung dengan Ganjar. Seperti tak ada sekat yang membatasi meski Ganjar merupakan seorang tokoh.

Halaman:
1 2
      
