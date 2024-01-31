Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Warga Kalbar Hadiri Hajatan Rakyat, Tokoh Dayak: Yang Bisa Buat Kita Pintar Ganjar!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |18:09 WIB
Ribuan Warga Kalbar Hadiri Hajatan Rakyat, Tokoh Dayak: Yang Bisa Buat Kita Pintar Ganjar!
Ganjar Pranowo di Kalbar/(Foto : Istimewa)
A
A
A

KUBU RAYA - Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo  di Lapangan Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dihadiri ribuan warga.

Mereka berdesakan dan sangat antusias mengikuti acara yang dihadiri calon presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo.

Meski panas menyengat, tak menyurutkan semangat warga. Mereka tetap bertahan di tengah lapangan demi bertemu dengan capres 03 Ganjar Pranowo. Ketika Ganjar tiba, sontak warga langsung bersorak gembira sambil terus mengelu-elukan nama Ganjar.

"Ganjar Presiden Rakyat. Nomor tiga pasti menang. Selamat datang Pak Ganjar," teriak warga kompak di lokasi.

Ganjar disambut dengan upacara adat penyambutan khas suku Dayak. Para penari Dayak menari di depan Ganjar sambil menyebarkan beras ke badannya.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Cornelius Kimha kemudian memakaikan ikat kepala khas, kalung dan rompi khas Dayak ke Ganjar. Ia juga mempersilakan Ganjar melakukan Potong Pantan, upacara pemotongan bambu yang dipasang sebagai ritual penyambutan tamu menggunakan Mandau.

Ganjar kemudian menggunakannya untuk memotong bambu. Ketika bambu sudah terpotong, masyarakat langsung bersorak riang gembira.

"Kita sebagai orang Dayak, orang Kalbar jangan sampai salah pilih. Kita harus pintar. Dan orang yang bisa memintarkan kita serta seluruh masyarakat Indonesia ada di sini. Dialah Ganjar Pranowo," teriak Presiden Dayak yang juga mantan Gubernur Kalbar dua periode, Cornelis di hadapan ribuan massa.

Cornelis mengaku mengenal betul sosok Ganjar. Ia sudah bersahabat lama dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Dikatakan Cornelis, banyak program di bidang pendidikan semasa Ganjar menjabat sebagai gubernur. Apalagi saat ini, pendidikan juga menjadi program prioritas Ganjar-Mahfud. Ada program SMK Gratis Lulus Langsung Kerja dan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

Ganjar kata dia juga merupakan sosok yang sangat merakyat sekaligus tegas. Cornelis meyakini, jika Ganjar jadi presiden, maka kasus tanah adat yang banyak dikuasai negara atau industri di Kalbar bisa diselesaikan.

"Mari kita menangkan Pak Ganjar. Supaya kita jadi masyarakat pintar dan tanah adat yang dikuasai industri bisa dikembalikan. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang!," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement