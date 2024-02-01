Tiba di Manado, Ganjar Disambut Tarian Adat dan Harapan Pemuda soal Pendidikan

MANADO - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya. Kali ini, Ganjar menyapa masyarakat di Sulawesi Utara, pada Kamis (1/2/2024).

Kedatangannya disambut baik dan antusias masyarakat. Saat tiba di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulut, Ganjar disambut dengan tarian penyambutan bernama Tarian Kawasaran. Tarian ini berasal dari adat Minahasa. Manado sendiri bagian dari wilayah adat suku Minahasa.

Ganjar juga dipakaikan Susu'unan dari kain Bentenan. Tarian dan pemakaian Susu'unan ini sebagai lambang perhormatan dan keterbukaan hati dari masyarakat Manado.

Selain itu, pekik Ganjar Presiden 2024 menggema. Masyarakat mendoakan dan optimis Ganjar menang dalam Pilpres 2024.

"Ganjar Presiden. Hidup Pak Ganjar, Pak Ganjar menang," teriak masyarakat.

"Terima kasih, terima kasih semuanya," kata Ganjar, sembari tersenyum, berswafoto dan bersalaman dengan masyarakat.

Salah seorang pemuda asal Manado, Rafael Taroreh menyampaikan harapannya kepada Ganjar agar meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Tak hanya itu, Rafael mengatakan peningkatan di sektor pendidikan, lapangan pekerjaan hingga pelestarian adat budaya yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan.