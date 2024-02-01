Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kawanan Gajah Liar Berkeliaran di Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Pelalawan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |10:56 WIB
Kawanan Gajah Liar Berkeliaran di Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Pelalawan
Gajah liar sering berkeliaran di gudang logistik KPUD Pelalawan (Foto: Okezone.com/Banda)
A
A
A

PEKANBARU - Kawanan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dalam beberapa pekan terakhir sering berkeliaran di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Salah satu yang kerap didatangi gajar liar ini adalah gudang logstik Pemilu 2024 milik KPU Pelalawan.

Kemunculan gajah di Pangkalan Kerinci termasuk ke gudang penyimpanan logistik seperti surat suara, tinta dan lainnya mendapat respon tim gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKDSA), Polres Pelalwan dan TNI.

Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto menegaskan bahwa gajah Sumatera itu sudah berhasil dievakusi tadi malam. "Jumlah gajah liar yang berkeliaran itu ada dua ekor," kata Suwinto, Kamis (1/2/024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
