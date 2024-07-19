Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mengerikan! 3 Warga Diserang Tiga Gajah yang Masuk Perkebunan

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |21:06 WIB
Mengerikan! 3 Warga Diserang Tiga Gajah yang Masuk Perkebunan
Tiga warga Tanjab Barat diserang 3 gajah yang masuk kebun (Foto : Istimewa/Azhari S)
TANJAB BARAT - Sebanyak tiga orang warga di Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, diserang tiga ekor gajah jantan yang masuk ke perkebunan.

Dari tiga orang yang terluka tersebut, satu orang harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bratanata, Jambi. Korban mengalami luka di bagian paha kaki kiri dan perutnya akibat diterjang kaki gajah.

Kira-kira, luas kebun yang mengalami kerusakan akibat dimasuki kawanan gajah di daerah tersebut sudah mencapai 130 hektare.

"Kejadiannya Rabu (17 Juli 2024) lalu. Korban bernama Mentaria (52) yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Bratanata, Jambi," ujar Hamidin, seorang dari pemerintah Desa Rantau Benar, Jumat (19/7/2024).

Dia menambahkan, kedua korban lainnya bernama Herliandi (40) dan Mulyadi (50).

Ketiga korban dibawa ke RSUD Suryah Khairuddin di Merlung. Namun, korban Mentaria harus dirujuk ke rumah sakit di Jambi untuk mendapat perawatan intensif. Sedangkan kedua rekannya setelah dirontgen diperbolehkan pulang.

