Kabar Baik, Taman Nasional Way Kambas Tambah Penghuni Baru Usai Anak Gajah Pleno Lahir

LAMPUNG TIMUR - Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kembali menambah penghuni baru. Seekor Gajah Sumatera melahirkan anaknya dalam keadaan sehat pada Senin 26 Februari 2024 lalu.

Anak gajah itu lahir pada pukul 00.00 WIB dengan berat badan 69 kilogram, tinggi bahu 72 m, lingkar dada 98 cm, panjang badan 87 cm, panjang ekor 50 cm, lingkar tapak kaki depan 44 cm serta lingkar tapak kaki belakang 44 cm.

Humas Balai TNWK Sukatmoko mengatakan, induk dan anak gajah yang baru lahir tersebut saat ini masih dalam pemantauan tim dokter.

"Iya Senin kemarin telah lahir anak gajah jenis kelamin perempuan dalam keadaan sehat. Anak gajah ini dilahirkan dari indukan bernama Pleno, saat ini keduanya masih dalam pengawasan tim dokter," ujar Sukatmoko, Rabu (28/2/2024).

Setelah melahirkan, kata dia, Pleno diberikan asupan gizi tambahan yang ditujukan untuk menstabilkan kondisinya.

"Meski induk dan anaknya ini dalam kondisi sehat, kami tetap memberikan asupan gizi tambahan terutama untuk induknya. Makanan tambahan berupa rumput dari ladang pakan, dan vitamin via injeksi untuk memulihkan kondisi pasca melahirkan dan menambah kualitas air susunya," ungkap Sukatmoko.