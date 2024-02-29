Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabar Baik, Taman Nasional Way Kambas Tambah Penghuni Baru Usai Anak Gajah Pleno Lahir

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |00:45 WIB
Kabar Baik, Taman Nasional Way Kambas Tambah Penghuni Baru Usai Anak Gajah Pleno Lahir
Taman Nasional Way Kambas kehadiran penghuni baru (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

LAMPUNG TIMUR - Taman Nasional Way Kambas (TNWK) kembali menambah penghuni baru. Seekor Gajah Sumatera melahirkan anaknya dalam keadaan sehat pada Senin 26 Februari 2024 lalu.

Anak gajah itu lahir pada pukul 00.00 WIB dengan berat badan 69 kilogram, tinggi bahu 72 m, lingkar dada 98 cm, panjang badan 87 cm, panjang ekor 50 cm, lingkar tapak kaki depan 44 cm serta lingkar tapak kaki belakang 44 cm.

Humas Balai TNWK Sukatmoko mengatakan, induk dan anak gajah yang baru lahir tersebut saat ini masih dalam pemantauan tim dokter.

"Iya Senin kemarin telah lahir anak gajah jenis kelamin perempuan dalam keadaan sehat. Anak gajah ini dilahirkan dari indukan bernama Pleno, saat ini keduanya masih dalam pengawasan tim dokter," ujar Sukatmoko, Rabu (28/2/2024).

Setelah melahirkan, kata dia, Pleno diberikan asupan gizi tambahan yang ditujukan untuk menstabilkan kondisinya.

"Meski induk dan anaknya ini dalam kondisi sehat, kami tetap memberikan asupan gizi tambahan terutama untuk induknya. Makanan tambahan berupa rumput dari ladang pakan, dan vitamin via injeksi untuk memulihkan kondisi pasca melahirkan dan menambah kualitas air susunya," ungkap Sukatmoko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/340/3100910/gajah_liar-BjSf_large.jpg
Gajah Liar Mengamuk Rusak 7 Rumah di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036834/mengerikan-3-warga-diserang-tiga-gajah-yang-masuk-kebun-zbK3CE4TLd.jpg
Mengerikan! 3 Warga Diserang Tiga Gajah yang Masuk Perkebunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/56/3025307/gajah-ajg6_large.jpg
Terungkap, Gajah Ternyata Saling Menyapa dengan Mengepakkan Telinganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/337/2993837/kisah-sumpah-palapa-gajah-mada-satukan-nusantara-sempat-dianggap-omon-omon-GTm4jwKBai.jpg
Kisah Sumpah Palapa Gajah Mada Satukan Nusantara, Sempat Dianggap Omon-Omon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/340/2963819/kawanan-gajah-liar-berkeliaran-di-gudang-logistik-pemilu-2024-kpu-pelalawan-neJ7pYuiN1.jpg
Kawanan Gajah Liar Berkeliaran di Gudang Logistik Pemilu 2024 KPU Pelalawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/340/2953390/kejam-gajah-di-taman-nasional-tesso-nilo-dibunuh-gadingnya-diambil-0uVgEosTCr.jpg
Kejam! Gajah di Taman Nasional Tesso Nilo Dibunuh, Gadingnya Diambil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement