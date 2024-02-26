Terancam Punah, Bangladesh Larang Adopsi Gajah dari Alam Liar

BANGLADESH – Pengadilan Bangladesh telah melarang adopsi gajah liar yang terancam punah dan melindungi mereka dari eksploitasi.

Kelompok hak asasi hewan menyambut baik penangguhan semua izin oleh Pengadilan Tinggi, sehingga gajah muda Asia tidak dapat lagi ditangkap dan dikurung.

Beberapa hewan telah digunakan untuk mengemis, sirkus, atau pertunjukan jalanan.

Dikutip BBC, saat ini hanya terdapat sekitar 200 ekor gajah di Bangladesh, dan separuhnya hidup di penangkaran.

Negara ini dulunya merupakan salah satu rumah bagi gajah Asia, namun perburuan liar dan hilangnya habitat telah menyebabkan penurunan jumlah gajah secara signifikan.

Berdasarkan skema sebelumnya, gajah muda dapat ditawan dan departemen kehutanan akan mengeluarkan izin kepada kelompok penebangan yang akan menggunakan hewan tersebut untuk mengangkut kayu. Yang lain berakhir di kelompok sirkus. Pengadilan mengatakan eksploitasi seperti itu melanggar ketentuan izin.

Rakibul Haque Emil, ketua kelompok hak asasi hewan Yayasan People for Animal Welfare (PAW) di Bangladesh, mengatakan ini adalah perintah penting.