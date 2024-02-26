Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terancam Punah, Bangladesh Larang Adopsi Gajah dari Alam Liar

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |10:32 WIB
Terancam Punah, Bangladesh Larang Adopsi Gajah dari Alam Liar
Bangladesh larang adopsi gajah liar karena terancam punah (Foto: AFP)
A
A
A

BANGLADESH Pengadilan Bangladesh telah melarang adopsi gajah liar yang terancam punah dan melindungi mereka dari eksploitasi.

Kelompok hak asasi hewan menyambut baik penangguhan semua izin oleh Pengadilan Tinggi, sehingga gajah muda Asia tidak dapat lagi ditangkap dan dikurung.

Beberapa hewan telah digunakan untuk mengemis, sirkus, atau pertunjukan jalanan.

Dikutip BBC, saat ini hanya terdapat sekitar 200 ekor gajah di Bangladesh, dan separuhnya hidup di penangkaran.

Negara ini dulunya merupakan salah satu rumah bagi gajah Asia, namun perburuan liar dan hilangnya habitat telah menyebabkan penurunan jumlah gajah secara signifikan.

Berdasarkan skema sebelumnya, gajah muda dapat ditawan dan departemen kehutanan akan mengeluarkan izin kepada kelompok penebangan yang akan menggunakan hewan tersebut untuk mengangkut kayu. Yang lain berakhir di kelompok sirkus. Pengadilan mengatakan eksploitasi seperti itu melanggar ketentuan izin.

Rakibul Haque Emil, ketua kelompok hak asasi hewan Yayasan People for Animal Welfare (PAW) di Bangladesh, mengatakan ini adalah perintah penting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038174/uae-penjarakan-57-warga-bangladesh-karena-protes-terhadap-pemerintahnya-sendiri-JOjhMZPUc1.jpg
UAE Penjarakan 57 Warga Bangladesh karena Protes Terhadap Pemerintahnya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037459/ma-bangladesh-batalkan-aturan-kuota-pekerjaan-setelah-demo-mahasiswa-yang-tewaskan-setidaknya-114-orang-phe1ZyYqlw.jpg
MA Bangladesh Batalkan Aturan Kuota Pekerjaan Setelah Demo Mahasiswa yang Tewaskan Setidaknya 114 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036754/kerusuhan-bangladesh-kemlu-ri-dan-kbri-dhaka-pastikan-wni-aman-dan-selamat-P9MpVBuMiD.jpg
Kerusuhan Bangladesh, Kemlu RI dan KBRI Dhaka Pastikan WNI Aman dan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036513/kerusuhan-bangladesh-polisi-tembakkan-gas-air-mata-dan-peluru-karet-ke-para-pelajar-yang-blokade-jalanan-yuRvUmjPNm.jpg
Kerusuhan Bangladesh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata dan Peluru Karet ke Para Pelajar yang Blokade Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036491/protes-tewaskan-32-orang-bangladesh-keluarkan-peringatan-keamanan-tingkat-tinggi-r5usQzaXEg.jpg
Protes Tewaskan 32 Orang, Bangladesh Keluarkan Peringatan Keamanan Tingkat Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036472/kerusuhan-bangladesh-tewaskan-32-orang-pengunjuk-rasa-bakar-kantor-pusat-tv-negara-eCDkKyQ81Y.jpg
Kerusuhan Bangladesh Tewaskan 32 Orang, Pengunjuk Rasa Bakar Kantor Pusat TV Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement