Gajah Ngamuk di Festival Keagamaan Buat Jemaat Kocar-Kacir Menyelamatkan Diri, 13 Orang Terluka

KOLOMBO - Sebuah festival keagamaan Hindu di Sri Lanka berakhir dengan kekacauan setelah seekor gajah dalam prosesi tersebut panic, membuat orang-orang kocar-kacir menyelamatkan diri. Setidaknya 13 orang di antara kerumunan tersebut terluka saat mereka melarikan diri, kata polisi pada Minggu (7/7/2024).

BACA JUGA: Duka dan Kemarahan Masih Terasa Usai Tragedi 121 Orang Tewas dalam Acara Kegamaan India

Rekaman video yang dibagikan di media sosial menunjukkan salah satu penjaga gajah berusaha menarik ekor hewan yang gelisah itu dalam upaya putus asa untuk mengendalikannya, sementara para jemaat yang berbaris di jalan berteriak-teriak bergegas melarikan diri.

Gambar-gambar tersebut menunjukkan parade gajah yang mengenakan jubah merah, biru dan emas dari belalai hingga ekornya, di depan banyak orang sambil simbal berbunyi.

Tiga belas orang dibawa ke rumah sakit dan dirawat karena luka ringan di Kataragama, 280 km selatan ibu kota Kolombo, kata juru bicara kepolisian, sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Juru bicara rumah sakit Kataragama yang dikelola pemerintah mengatakan pada Minggu, sehari setelah kejadian, bahwa semua korban luka telah dipulangkan.

Gajah dianggap suci di Sri Lanka, namun undang-undang kekejaman terhadap hewan jarang ditegakkan.