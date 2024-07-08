Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gajah Ngamuk di Festival Keagamaan Buat Jemaat Kocar-Kacir Menyelamatkan Diri, 13 Orang Terluka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:47 WIB
Gajah Ngamuk di Festival Keagamaan Buat Jemaat Kocar-Kacir Menyelamatkan Diri, 13 Orang Terluka
Foto: Reuters.
A
A
A

KOLOMBO - Sebuah festival keagamaan Hindu di Sri Lanka berakhir dengan kekacauan setelah seekor gajah dalam prosesi tersebut panic, membuat orang-orang kocar-kacir menyelamatkan diri. Setidaknya 13 orang di antara kerumunan tersebut terluka saat mereka melarikan diri, kata polisi pada Minggu (7/7/2024).

Rekaman video yang dibagikan di media sosial menunjukkan salah satu penjaga gajah berusaha menarik ekor hewan yang gelisah itu dalam upaya putus asa untuk mengendalikannya, sementara para jemaat yang berbaris di jalan berteriak-teriak bergegas melarikan diri.

Gambar-gambar tersebut menunjukkan parade gajah yang mengenakan jubah merah, biru dan emas dari belalai hingga ekornya, di depan banyak orang sambil simbal berbunyi.

Tiga belas orang dibawa ke rumah sakit dan dirawat karena luka ringan di Kataragama, 280 km selatan ibu kota Kolombo, kata juru bicara kepolisian, sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Juru bicara rumah sakit Kataragama yang dikelola pemerintah mengatakan pada Minggu, sehari setelah kejadian, bahwa semua korban luka telah dipulangkan.

Gajah dianggap suci di Sri Lanka, namun undang-undang kekejaman terhadap hewan jarang ditegakkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/18/3075632/mahinda_rajapaksa-wONY_large.jpg
Negara dengan Jumlah Menteri Terbanyak di Dunia, Lebih dari 50 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/18/3028091/4-nelayan-tewas-setelah-tenggak-isi-botol-yang-ditemukan-di-laut-8bobpqIoxH.jpg
4 Nelayan Tewas Setelah Tenggak Isi Botol yang Ditemukan di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/18/2966363/470-gajah-mati-apa-yang-menyebabkan-banyak-gajah-terbunuh-di-sri-lanka-FJkxsyyWtg.jpg
470 Gajah Mati, Apa yang Menyebabkan Banyak Gajah Terbunuh di Sri Lanka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/18/2907937/sri-lanka-setujui-visa-gratis-untuk-7-negara-indonesia-salah-satunya-XRB0BkjDJj.JPG
Sri Lanka Setujui Visa Gratis untuk 7 Negara, Indonesia Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/18/2846746/ketika-dokter-ahli-bedah-dipenjara-usai-dituduh-bikin-mandul-ribuan-wanita-di-sri-lanka-lKihN022NQ.jpg
Ketika Dokter Ahli Bedah Dipenjara Usai Dituduh Bikin Mandul Ribuan Wanita di Sri Lanka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/18/2798007/dilanda-krisis-ekonomi-parah-sri-lanka-berniat-jual-100-000-ekor-monyet-ke-china-4edtgP6paD.jpg
Dilanda Krisis Ekonomi Parah, Sri Lanka Berniat Jual 100.000 Ekor Monyet ke China
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement