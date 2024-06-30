4 Nelayan Tewas Setelah Tenggak Isi Botol yang Ditemukan di Laut

KOLOMBO - Empat nelayan Sri Lanka tewas dan dua lainnya kritis setelah mengonsumsi cairan tak dikenal dari botol yang mereka temukan saat melaut, menurut laporan media setempat.

Para pelaut tersebut dikatakan sedang dalam perjalanan memancing ketika mereka mengambil botol-botol tersebut sekira 320 mil laut dari Tangalle, sebuah kota di pantai selatan pulau tersebut.

Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan kepada wartawan bahwa para nelayan tersebut meminum botol tersebut karena mengira botol tersebut mengandung alkohol.

Direktur Jenderal Departemen Perikanan dan Sumber Daya Perairan Sri Lanka, Susantha Kahawatte, mengatakan kepada beberapa media bahwa angkatan laut berusaha membawa mereka kembali ke pantai, demikian dilansir BBC.

Dia dilaporkan mengatakan bahwa angkatan laut memberikan perawatan medis kepada orang-orang di kapal penangkap ikan – bernama Devon – karena kekhawatiran tidak ada cukup waktu untuk mengembalikan mereka ke darat untuk mendapatkan perawatan.