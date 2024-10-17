Negara dengan Jumlah Menteri Terbanyak di Dunia, Lebih dari 50 Orang

JAKARTA - Presiden terpilih RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh untuk mengisi posisi menteri dan wakil menteri pada pekan lalu. Jumlah orang yang dipanggil Prabowo Subianto mencapai 108 orang.

Mereka yang merupakan terdiri atas politikus, pejabat pemerintah, pengusaha, akademikus, ulama, profesional, publik artis silih berganti mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh tersebut mendatangi kediaman Prabowo pada Senin hingga Selasa (14-15/10/2024).

Jumlah tokoh yang dipanggil Prabowo untuk mengisi kursi di pemerintahannya terbilang gemuk. Dari informasi yang beredar, dari 108 orang yang dipanggil, 48 di antaranya akan mengisi posisi menteri.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada sebanyak 30 menteri dan 4 menteri koordinator. Karena itu, jumlah calon menteri Prabowo tersebut terbilang banyak.

Namun, jumlah itu bukanlah yang terbesar di dunia. Negara Asia Selatan, Sri Lanka, tercatat merupakan pemegang rekor pemerintahan dengan jumlah menteri terbanyak.

Pada catatan Guiness World Records, Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa menunjuk 52 orang menjadi menteri kabinetnya pada 17 November 2005.

Sementara itu, melansir Lanka e News, Kamis (17/10/2024), Rajapaksa pernah memiliki total 107 menteri pada periode kedua pemerintahannya pada 2010-2015. Sebanyak 107 menteri itu terdiri atas 67 di antaranya adalah menteri kabinet, dan 40 sisanya adalah menteri negara bagian atau menteri tanpa portofolio.

Melansir Business Standard, Kamis (17/10/2024), Mahinda Rajapaksa menjabat sebagai Presiden Sri Lanka pada 2005 setelah memenangi Pemilihan Presiden.