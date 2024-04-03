Perselisihan Politik, Botswana Ancam Kirim 20.000 Gajah ke Jerman

Botswana ancam kirim 20.000 gajah ke Jerman akibat perselisihan politik (Foto: AFP)

BOTSWANA - Presiden Botswana Mokgweetsi Masisi mengancam akan mengirim 20.000 gajah ke Jerman dalam perselisihan politik.

Hal ini terkait dengan rencana Kementerian Lingkungan Hidup Jerman yang menyarankan agar ada pembatasan yang lebih ketat terhadap impor hewan buruan pada awal tahun ini.

Presiden Botswana mengatakan kepada media Jerman bahwa hal ini hanya akan memiskinkan warga Botswana.

Dia mengatakan jumlah gajah telah membludak sebagai akibat dari upaya konservasi, dan perburuan membantu mengendalikan jumlah gajah.

“Warga Jerman harus hidup bersama dengan hewan, seperti yang Anda perintahkan kepada kami,” kata Masisi kepada surat kabar Jerman, Bild.

Dia mengatakan kawanan ternak menyebabkan kerusakan pada properti, memakan tanaman dan menginjak-injak penduduk.

Negara ini adalah rumah bagi sepertiga populasi gajah dunia, yakni lebih dari 130.000 ekor.

Botswana sebelumnya telah memberikan 8.000 ekor gajah ke negara-negara seperti Angola, dan telah menawarkan ratusan ekor lagi ke Mozambik, sebagai cara untuk menurunkan populasinya.

“Kami ingin menawarkan hadiah seperti itu kepada Jerman,” kata Masisi, seraya menambahkan bahwa hal itu bukan lelucon dan dia tidak akan menerima jawaban tidak.

Seperti diketahui, Botswana melarang perburuan trofi atau ‘Trophy hunting’ pada tahun 2014. Namun mencabut pembatasan tersebut pada tahun 2019 setelah menghadapi tekanan dari komunitas lokal.

Negara ini sekarang mengeluarkan kuota perburuan tahunan, dengan menyatakan bahwa hal tersebut memberikan sumber pendapatan yang baik bagi masyarakat lokal dan bahwa praktik tersebut memiliki izin dan dikontrol dengan ketat.