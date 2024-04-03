Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perselisihan Politik, Botswana Ancam Kirim 20.000 Gajah ke Jerman

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |09:35 WIB
Perselisihan Politik, Botswana Ancam Kirim 20.000 Gajah ke Jerman
Botswana ancam kirim 20.000 gajah ke Jerman akibat perselisihan politik (Foto: AFP)
A
A
A

BOTSWANA - Presiden Botswana Mokgweetsi Masisi mengancam akan mengirim 20.000 gajah ke Jerman dalam perselisihan politik.

Hal ini terkait dengan rencana Kementerian Lingkungan Hidup Jerman yang menyarankan agar ada pembatasan yang lebih ketat terhadap impor hewan buruan pada awal tahun ini.

Presiden Botswana mengatakan kepada media Jerman bahwa hal ini hanya akan memiskinkan warga Botswana.

Dia mengatakan jumlah gajah telah membludak sebagai akibat dari upaya konservasi, dan perburuan membantu mengendalikan jumlah gajah.

“Warga Jerman harus hidup bersama dengan hewan, seperti yang Anda perintahkan kepada kami,” kata Masisi kepada surat kabar Jerman, Bild.

Dia mengatakan kawanan ternak menyebabkan kerusakan pada properti, memakan tanaman dan menginjak-injak penduduk.

Negara ini adalah rumah bagi sepertiga populasi gajah dunia, yakni lebih dari 130.000 ekor.

Botswana sebelumnya telah memberikan 8.000 ekor gajah ke negara-negara seperti Angola, dan telah menawarkan ratusan ekor lagi ke Mozambik, sebagai cara untuk menurunkan populasinya.

“Kami ingin menawarkan hadiah seperti itu kepada Jerman,” kata Masisi, seraya menambahkan bahwa hal itu bukan lelucon dan dia tidak akan menerima jawaban tidak.

Seperti diketahui, Botswana melarang perburuan trofi atau ‘Trophy hunting’ pada tahun 2014. Namun mencabut pembatasan tersebut pada tahun 2019 setelah menghadapi tekanan dari komunitas lokal.

Negara ini sekarang mengeluarkan kuota perburuan tahunan, dengan menyatakan bahwa hal tersebut memberikan sumber pendapatan yang baik bagi masyarakat lokal dan bahwa praktik tersebut memiliki izin dan dikontrol dengan ketat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/18/3105599/perang_dunia_ii-EK98_large.jpg
Daftar Negara di Eropa yang Lolos dari Serangan Jerman saat Perang Dunia Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032535/agama-warga-negara-jerman-dan-jumlah-pengikutnya-cTXk8A3RP5.jpg
Agama Warga Negara Jerman dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/18/3031765/berlin-larang-simbol-segitiga-merah-sebut-kerap-digunakan-hamas-untuk-tandai-target-V6VyH2Q7Im.jpg
Parlemen Jerman Larang Simbol Segitiga Merah, Sebut Kerap Digunakan Hamas untuk Tandai Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025900/menteri-jerman-peringatkan-risiko-perang-besar-besaran-di-timur-tengah-meningkat-setiap-hari-V1VY8J1wWG.jpg
Menteri Jerman Peringatkan Risiko Perang Besar-besaran di Timur Tengah Meningkat Setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/18/3019712/jerman-siapkan-skenario-terburuk-jika-perang-rusia-meluas-renovasi-bunker-tua-untuk-lindungi-warga-bujK30du2R.jpg
Jerman Siapkan Skenario Terburuk jika Perang Rusia Meluas, Renovasi Bunker Tua untuk Lindungi Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016587/ditikam-beberapa-kali-di-kepala-polisi-yang-kritis-karena-penikaman-massal-akhirnya-meninggal-Ts8UFYOC25.jpg
Ditusuk Berkali-kali di Kepala, Polisi yang Kritis karena Penikaman Massal Akhirnya Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement