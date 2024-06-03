Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ditusuk Berkali-kali di Kepala, Polisi yang Kritis karena Penikaman Massal Akhirnya Meninggal

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |09:48 WIB
Ditusuk Berkali-kali di Kepala, Polisi yang Kritis karena Penikaman Massal Akhirnya Meninggal
Polisi yang kritis karena penikaman massal akhirnya meninggal dunia (Foto: Reuters)
JERMAN – Seorang petugas polisi yang berada dalam kondisi kritis setelah penikaman massal di kota Mannheim, Jerman pada Jumat (31/5/2024), telah dinyatakan meninggal dunia.

Pria berusia 29 tahun itu adalah satu dari enam orang, termasuk aktivis anti-Islam Michael Stürzenberger, yang terluka oleh penyerang, yang ditahan di tempat kejadian.

Petugas polisi itu ditikam beberapa kali di kepala. Meskipun menjalani operasi darurat, namun dia meninggal karena luka-lukanya pada Minggu (2/6/2024) sore.

“Berita ini sangat mengguncang saya,” kata pemimpin Baden-Württemberg, negara bagian di mana Mannheim berada.

“Semua pikiran kami tertuju pada keluarga, kerabat, dan kolega petugas,” terang Winfried Kretschmann, dikutip BBC.

Kretschmann mengatakan penikaman tersebut menunjukkan risiko yang sering dihadapi petugas polisi setiap harinya tidak terhitung.

“Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan simpati saya yang terdalam kepada seluruh petugas polisi di Baden-Württemberg. Kami semua bersatu dengan Anda hari ini dalam kesedihan yang mendalam,” lanjutnya.

