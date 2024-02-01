Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Blusukan ke Pasar Tomohon, Para Pedagang: Ganjar-Mahfud Menang!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:40 WIB
Ganjar <i>Blusukan</i> ke Pasar Tomohon, Para Pedagang: Ganjar-Mahfud Menang!
Ganjar Pranowo di Manado. (Foto: Ayu Utami)
MANADO - Para pedagang di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara menyambut hangat kehadiran calon presiden (capres) nomor 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo yang memakai kemeja putih itu, tak takut kotor blusukan ke pasar. Satu demi satu ia menyapa para pedangang di sana.

"Mas Ganjar," teriak warga menyambut.

Pasangan Mahfud MD untuk berkontestasi pada Pilpres 2024 itu juga menyapa balik para pendukungnya di pasar.

Selama kurang lebih 30 menit berada di pasar, Ganjar Pranowo tak hentinya memberikan senyuman yang ramah.

Bahkan Ganjar juga meladeni permintaan warga yang berebut untuk berfoto dengannya.

"Makasih, makasih," ucap Ganjar.

Saat hendak meninggalkan Pasar Tomohon, salah satu pedagang berteriak bahwa Ganjar-Mahduf akan menang sebagai presiden dalam satu putaran.

"Ganjar-Mahduf! menang, menang menang!!," teriak seorang warga.

