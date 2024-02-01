Ganjar Blusukan ke Pasar Tomohon, Para Pedagang: Ganjar-Mahfud Menang!

MANADO - Para pedagang di Pasar Tomohon, Sulawesi Utara menyambut hangat kehadiran calon presiden (capres) nomor 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo yang memakai kemeja putih itu, tak takut kotor blusukan ke pasar. Satu demi satu ia menyapa para pedangang di sana.

"Mas Ganjar," teriak warga menyambut.

BACA JUGA:

Pasangan Mahfud MD untuk berkontestasi pada Pilpres 2024 itu juga menyapa balik para pendukungnya di pasar.

Selama kurang lebih 30 menit berada di pasar, Ganjar Pranowo tak hentinya memberikan senyuman yang ramah.

Bahkan Ganjar juga meladeni permintaan warga yang berebut untuk berfoto dengannya.

BACA JUGA:

"Makasih, makasih," ucap Ganjar.

Saat hendak meninggalkan Pasar Tomohon, salah satu pedagang berteriak bahwa Ganjar-Mahduf akan menang sebagai presiden dalam satu putaran.

"Ganjar-Mahduf! menang, menang menang!!," teriak seorang warga.