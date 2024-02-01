Waspada! Jawa Barat Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem saat Pencoblosan Pemilu 2024

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia Dwikorita Karnawati mengingatkan Pemprov Jawa Barat (Jabar) untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem guna menyukseskan perhelatan Pemilu 2024.

Dwikorita menerangkan, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan curah hujan tertinggi dan dengan penduduk terpadat di Indonesia, di mana puncak musim hujan diprediksi BMKG dimulai pada akhir Januari hingga Maret 2024.

Untuk itu, kata dia, Pemprov Jabar perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem dengan melakukan sejumlah mitigasi, agar perhelatan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari mendatang dapat berjalan lancar di Jawa Barat.

