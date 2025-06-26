Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemekaran Jabar Menjadi Lima Provinsi Baru Belum Urgensi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Juni 2025 |10:30 WIB
Pemekaran Jabar Menjadi Lima Provinsi Baru Belum Urgensi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Macan Effendi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Macan Effendi mengatakan pemekaran Jawa Barat (Jabar) menjadi lima provinsi belum urgensi. Para Gubernur Jawa Barat terdahulu, termasuk Dedi Mulyadi justru punya semangat memekarkan kabupaten/kota.

"Dari zaman Pak Aher, Pak RK, saya yakin juga Pak KDM akan melakukan hal sama. Bagaimana memperbanyak jumlah kabupaten kota yang saat ini tidak ekuivalen dengan jumlah penduduk," kata Dede saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

Legislator Dapil Jawa Barat II ini menilai, alasan pemekaran provinsi untuk mengejak pelayanan publik tak bisa dibenarkan. Pasalnya, kata dia, pelayanan publik itu dilakukan oleh kabupaten atau kota.

"Pelayanan publik itu dilakukan oleh kabupaten dan kota, bukan oleh provinsi. Kenapa? Karena provinsi itu kaitannya sekarang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang mana sifatnya tadi mengkoordinasikan, lalu kemudian juga menseimbangkan," ucap Dede.

"Jadi dari situ kita harus melihat bahwa perjuangan kawan-kawan yang sejak beberapa gubernur itu selalu muncul adalah menambah kurang lebih 6-7 kabupaten kota lagi. Lokasinya silahkan cari sendiri, itu sudah banyak kok data-dsta tersebut," imbuhnya.

Dede pun mencontohkan masih ada satu kabupaten di Jawa Barat yang jumlah penduduknya melebihi satu provinsi di luar Pulau Jawa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150477/jawa_barat-fXCt_large.jpg
Pemekaran Kabupaten Kota di Jabar Lebih Tepat, Bukan Jadi Lima Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/525/3064536/rekor_tumpeng-XvuU_large.jpg
Habis Rekor MURI, Tumpeng Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/337/3027827/pan-dorong-dessy-ratnasari-dan-bima-arya-di-pilgub-jabar-OwbbrbxEXi.jpeg
PAN Dorong Dessy Ratnasari dan Bima Arya di Pilgub Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/525/2982733/fantastis-utang-pinjol-warga-jabar-tembus-rp6-triliun-ini-kata-bey-machmudin-ArEC5AUQna.jpg
Fantastis! Utang Pinjol Warga Jabar Tembus Rp6 Triliun, Ini Kata Bey Machmudin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/525/2963800/waspada-jawa-barat-berpotensi-dilanda-cuaca-ekstrem-saat-pencoblosan-pemilu-2024-8ehPyqAY1R.png
Waspada! Jawa Barat Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem saat Pencoblosan Pemilu 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951374/dikepung-11-sesar-aktif-jawa-barat-sangat-rawan-diguncang-gempa-tektonik-b8YklVw6l8.png
Dikepung 11 Sesar Aktif, Jawa Barat Sangat Rawan Diguncang Gempa Tektonik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement