Pemekaran Jabar Menjadi Lima Provinsi Baru Belum Urgensi

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Macan Effendi mengatakan pemekaran Jawa Barat (Jabar) menjadi lima provinsi belum urgensi. Para Gubernur Jawa Barat terdahulu, termasuk Dedi Mulyadi justru punya semangat memekarkan kabupaten/kota.

"Dari zaman Pak Aher, Pak RK, saya yakin juga Pak KDM akan melakukan hal sama. Bagaimana memperbanyak jumlah kabupaten kota yang saat ini tidak ekuivalen dengan jumlah penduduk," kata Dede saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

Legislator Dapil Jawa Barat II ini menilai, alasan pemekaran provinsi untuk mengejak pelayanan publik tak bisa dibenarkan. Pasalnya, kata dia, pelayanan publik itu dilakukan oleh kabupaten atau kota.

"Pelayanan publik itu dilakukan oleh kabupaten dan kota, bukan oleh provinsi. Kenapa? Karena provinsi itu kaitannya sekarang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang mana sifatnya tadi mengkoordinasikan, lalu kemudian juga menseimbangkan," ucap Dede.

"Jadi dari situ kita harus melihat bahwa perjuangan kawan-kawan yang sejak beberapa gubernur itu selalu muncul adalah menambah kurang lebih 6-7 kabupaten kota lagi. Lokasinya silahkan cari sendiri, itu sudah banyak kok data-dsta tersebut," imbuhnya.

Dede pun mencontohkan masih ada satu kabupaten di Jawa Barat yang jumlah penduduknya melebihi satu provinsi di luar Pulau Jawa.