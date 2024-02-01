Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bus Disabotase, Relawan Ganjar-Mahfud di Kuningan Bakal Naik Motor Hadiri Kampanye Akbar di GBK

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |22:33 WIB
Bus Disabotase, Relawan Ganjar-Mahfud di Kuningan Bakal Naik Motor Hadiri Kampanye Akbar di GBK
Relawan Ganjar-Mahfud di Kuningan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan ribu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menghadiri kampanye akbar bertajuk Harapan Jutaan Rakyat (Hajatan Rakyat) dan Konser Salam Metal 03 Menang Total di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu 3 Februari 2024. Massa berasal dari ribuan kelompok relawan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dan pendukung Ganjar - Mahfud MD kian hari semakin meningkat. Hal ini terlihat dari membludaknya peserta Training of Trainer (ToT) yang dilaksanakan oleh Jurkamnas TPN Oktafiandi di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Sebanyak 1.200 orang mengikuti ToT dan bergabung dalam barisan relawan Baraya Kang Okta (BKO) Ciamis.

Oktafiandi pun menjelaskan, keputusan Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam sebagai upaya menghindari conflict of interest juga mendapat atensi positif dari masyarakat.

"Ini menunjukkan paslon nomor urut 03 terbukti integritasnya," kata Oktafiandi dalam keterangannya.

Selain itu, pilihan Mahfud MD mundur dari Kabinet Jokowi juga dinilai sebagai bentuk kenegarawanan yang menjunjung nilai, moral, dan etika. Dia menambahkan, pengunduran diri Mahfud MD juga memberi edukasi politik kepada publik bahwa pejabat publik harus mementingkan kepentingan publik, bukan pribadi dan golongannya.

“Secara hukum, presiden, menteri, kepala daerah boleh tidak mundur. Tetapi, jika tidak mundur bisa mengganggu etika politik seiring dengan potensi terjadi penggunaan fasilitas publik dalam kampanye dan abuse of power,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
