Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Di Depan Ribuan Warga Pangandaran, Deputi Inklusi TPN: Program Ganjar-Mahfud Perkuat Pemberdayaan Perempuan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |22:39 WIB
Di Depan Ribuan Warga Pangandaran, Deputi Inklusi TPN: Program Ganjar-Mahfud Perkuat Pemberdayaan Perempuan
TPN Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

PANGANDARAN - Acara kampanye unik berlangsung di Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat di mana 1.000 perempuan berkumpul untuk menampilkan tari kolosal sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Acara dihadiri oleh Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodhawardani, beserta Direktur Direktorat Pemberdayaan Perempuan Sandra Moniaga, dan Ika Ardina.

Selain itu acara ini juga dihadiri oleh perempuan dari Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, menunjukkan kekuatan dan persatuan perempuan dalam mendukung perubahan politik yang positif.

Dalam kesempatan tersebut, Jaleswari mengingatkan pentingnya pemilihan pemimpin yang bijaksana untuk masa depan Indonesia. Dia juga menyoroti program-program unggulan Ganjar-Mahfud yang mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi dan program Jogo Tonggo.

Diungkapkannya, tari kolosal, selain sebagai hiburan, juga merupakan simbol dari keanggunan, kebebasan pergerakan perempuan, dan nilai budaya yang harus dijaga.

Jaleswari juga menyampaikan, alasan perempuan jadi perhatian pasangan Ganjar-Mahfud, karena perempuan telah teruji dan terbukti mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia.

"Saya rasa ketika inklusi itu adalah cermin dan wujud keseriusan pemerintahan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nanti. Tak ada satupun yang ditinggalkan dalam pembangunan ini. Perempuan, lansia, disabilitas, ibu-ibu nelayan, dan petani (semua dirangkul)," katanya.

"Salam hormat dari Pak Mahfud. Pak Mahfud berpesan tolong tanggal 14 Februari, ibu-ibu datang ke TPS dan coblos sesuai hati nurani. Coblos nomor tiga," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement