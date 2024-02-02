Di Depan Ribuan Warga Pangandaran, Deputi Inklusi TPN: Program Ganjar-Mahfud Perkuat Pemberdayaan Perempuan

PANGANDARAN - Acara kampanye unik berlangsung di Pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat di mana 1.000 perempuan berkumpul untuk menampilkan tari kolosal sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Acara dihadiri oleh Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodhawardani, beserta Direktur Direktorat Pemberdayaan Perempuan Sandra Moniaga, dan Ika Ardina.

Selain itu acara ini juga dihadiri oleh perempuan dari Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, menunjukkan kekuatan dan persatuan perempuan dalam mendukung perubahan politik yang positif.

Dalam kesempatan tersebut, Jaleswari mengingatkan pentingnya pemilihan pemimpin yang bijaksana untuk masa depan Indonesia. Dia juga menyoroti program-program unggulan Ganjar-Mahfud yang mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk kesehatan reproduksi dan program Jogo Tonggo.

Diungkapkannya, tari kolosal, selain sebagai hiburan, juga merupakan simbol dari keanggunan, kebebasan pergerakan perempuan, dan nilai budaya yang harus dijaga.

Jaleswari juga menyampaikan, alasan perempuan jadi perhatian pasangan Ganjar-Mahfud, karena perempuan telah teruji dan terbukti mempunyai potensi dan peran strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia.

"Saya rasa ketika inklusi itu adalah cermin dan wujud keseriusan pemerintahan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nanti. Tak ada satupun yang ditinggalkan dalam pembangunan ini. Perempuan, lansia, disabilitas, ibu-ibu nelayan, dan petani (semua dirangkul)," katanya.

"Salam hormat dari Pak Mahfud. Pak Mahfud berpesan tolong tanggal 14 Februari, ibu-ibu datang ke TPS dan coblos sesuai hati nurani. Coblos nomor tiga," imbuhnya.