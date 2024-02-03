Kepergok Bobol Rumah Warga, Pria di Banten Babak Belur Diamuk Warga

LEBAK - Seorang pria misterius digiring ke Mapolres Lebak, Polda Banten karena kasus dugaan pencurian bobol rumah, pada Jumat (2/2/2024).

Pria berbaju hitam itu kepergok saat akan membobol salah satu rumah warga di Kampung Rancagawe, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Provinsi Banten.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. Warga yang tengah mencurigai gerak geriknya bergegas melakukan pengejaran sesaat dia akan beraksi.

"Iya ditangkap warga, karena emang disini udah sering ada 4-5 rumah yang kemalingan itu," kata Novi salah satu warga saat dihubungi.

Senada dikatakan Julia warga lainnya. Menurut dia, warga melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pencurian hingga ke area Tempat Pemakaman Umum (TPU).

"Banyak yang ngeluh kehilangan HP dan sebagainya di dalam rumah, warga juga sudah menaruh curiga makanya dipantau gerak geriknya. Dan kebetulan pelaku mau beraksi tuh makanya dikejar oleh warga," kata Julia.