HOME NEWS NUSANTARA

Terseret Arus saat Mandi di Sungai, Bocah SD Ditemukan Tewas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |11:57 WIB
Terseret Arus saat Mandi di Sungai, Bocah SD Ditemukan Tewas
Proses pencarian bocah tenggelam. (Foto: Basarnas)
A
A
A

PEKANBARU - Seorang anak di Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau bernama M Kaisar (9) ditemukan meninggal. Korban yang masih berstatus siswa SD kelas 3 ini diketahui sebelumnya mandi bersama temannya.

Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi menjelaskan, korban ditemukan pada Sabtu pukul 10.10 WIB. Tim SAR gabungan terdiri dari Kantor Basarnas Pekanbaru, BPBD Kampar, Tagana Kampar, polisi serta masyarakat .

 BACA JUGA:

"Korban atas nama Caisar umur 9 tahun berhasil dinemukan dalam keadaan meninggal dunia," ucap Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi, Sabtu (3/2/2024).

Dijelaskanya, penemuan korban dengan lokasi awal Caisar hanyut cukup jauh. Dengan ditemukan korban, tim SAR menyatakan operasi pencarian ditutup.

 BACA JUGA:

"Korban ditemukan jarak 6 Km di Desa Ranah dari lokasi hanyut. Setelah ditemukan korban dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga," ujarnya.

Sementara itu Kapolsek Kampar Iptu Rekmusnita menjelaskan korban pergi ke sungai pada Jumat (2/2/2024) sore. Saat kejadian, korban bersama tiga temannya, M Ikram (10), Aditya (10) dan Aska Manis (10).

