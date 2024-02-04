Terseret Arus saat Mandi di Sungai, Bocah SD Ditemukan Tewas

PEKANBARU - Seorang anak di Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau bernama M Kaisar (9) ditemukan meninggal. Korban yang masih berstatus siswa SD kelas 3 ini diketahui sebelumnya mandi bersama temannya.

Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi menjelaskan, korban ditemukan pada Sabtu pukul 10.10 WIB. Tim SAR gabungan terdiri dari Kantor Basarnas Pekanbaru, BPBD Kampar, Tagana Kampar, polisi serta masyarakat .

"Korban atas nama Caisar umur 9 tahun berhasil dinemukan dalam keadaan meninggal dunia," ucap Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi, Sabtu (3/2/2024).

Dijelaskanya, penemuan korban dengan lokasi awal Caisar hanyut cukup jauh. Dengan ditemukan korban, tim SAR menyatakan operasi pencarian ditutup.

"Korban ditemukan jarak 6 Km di Desa Ranah dari lokasi hanyut. Setelah ditemukan korban dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga," ujarnya.

Sementara itu Kapolsek Kampar Iptu Rekmusnita menjelaskan korban pergi ke sungai pada Jumat (2/2/2024) sore. Saat kejadian, korban bersama tiga temannya, M Ikram (10), Aditya (10) dan Aska Manis (10).