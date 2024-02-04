Rutin Blue Light Patrol, Polres Rokan Hulu Jaga Kondusivitas Jelang Pemilu 2024

ROKAN HULU - Polres Rokan Hulu tetap bekerja melayani masyarakat melalui Blue Light Patrol di tengah keramaian malam minggu, Sabtu (3/4/2024) di setiap sudut kota Pasir Pangaraian. Warga beraktivitas berkumpul, nongkrong di pusat-pusat keramaian kota untuk melepaskan penat setelah satu minggu beraktivitas.

Sekira pukul 21.00 WIB, tampak 100 personel siaga dan melaksanakan apel di Mako Polres Rokan Hulu dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hulu, Akbp Budi Setiyono. Personel itu merupakan gabungan semua fungsi yakni samapta, reskrim, narkoba, lalu lintas dan staff tampak juga dari Satpol PP ikut bergabung untuk melaksanakan giat blue light patrol.

"Pada malam ini kita akan melaksanakan Patroli Gabungan Skala Besar/ Blue Light Patrol yang sudah rutin kita laksanakan di malam minggu atau malam-malam lainnya. Hal ini bertujuan untk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatm," ujar Akbp Budi dalam keterangannya.

Kapolres Rokan Hulu menjelaskan, adapun sasaran pelaksanaan Blue Light Patrol adalah tempat-tempat keramaian yang banyak berkumpul masyarakat. Tak hanya itu, Kapolres juga menjelaskan bahwa tak patroli namun personel Polres Rokan Hulu juga melaksanakan pengecekan kafe remang, razia pemeriksaan kendaraan bermotor untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang membawa senjata tajam, narkoba, barang yang terindikasi tindak pidana.

"Pada malam ini sudah 9 hari menjelang Pemilu 2024, di samping melaksanakan patroli, mari kita imbau masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari nanti dan berpartisipasi secara damai dalam pemilu ini," ujar Akbp Budi.