Kebakaran Hutan Chile Tewaskan 112 Orang, 6.000 Rumah Terdampak

Kebakaran hutan di Chile membuat hampir 6.000 rumah terdampak (Foto: Reuters)

CHILE - Kementerian Perumahan Rakyat Chile mengatakan antara 3.000 dan 6.000 rumah terkena dampak kebakaran hutan yang menewaskan 112 orang di Chile.

Personil militer telah dikerahkan bersama layanan darurat, dan penyebab kebakaran sedang diselidiki.

Untuk menghindari eskalasi situasi yang sudah sulit ini, pemerintah telah melarang penanganan api dan mesin yang menghasilkan panas di Valparaíso, dan wilayah Marga Marga di dekatnya.

Terletak 116 km (72 mil) dari ibu kota Santiago, kota pesisir Valparaíso dikunjungi banyak wisatawan selama musim panas.

Tahun lalu, wilayah Biobío dan Ñuble lebih jauh ke selatan dari Valparaíso mengalami kebakaran hutan yang mematikan, yang tampaknya semakin sering terjadi dan mematikan.

Seorang warga berusia 61 tahun dari El Olivar menggambarkan cobaan itu sebagai “neraka”.

Berbicara kepada kantor berita AFP, Rodrigo Pulgar mengatakan dia mencoba membantu tetangganya tetapi kemudian menyadari bahwa rumahnya sendiri mulai terbakar.

“Abu menghujani kami,” tambah Pulgar.