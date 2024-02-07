Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Mantan Presiden Chile yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter, Masuk Daftar Orang Terkaya di Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |10:33 WIB
CHILE - Mantan Presiden Chile Sebastian Pinera tewas dalam kecelakaan helikopter pada Selasa (6/2/2024). Helikopter yang membawa Pinera, 74, dan tiga orang lainnya jatuh ke sebuah danau di Chile selatan. Mantan presiden tersebut dinyatakan meninggal tak lama setelah petugas penyelamat tiba di lokasi kejadian. Tiga penumpang lainnya selamat.

Berikut profil sang mantan presiden. Tercatat sebagai putra seorang politisi sentris terkemuka, Pinera adalah seorang ekonom lulusan Harvard yang memperoleh kekayaannya dengan memperkenalkan kartu kredit ke Chili pada tahun 1980an.

Ia juga merupakan pemegang saham utama di maskapai penerbangan andalan yang sebelumnya dikenal sebagai LAN, tim sepak bola lokal Colo-Colo, dan sebuah stasiun televisi, meskipun ia menjual sebagian besar kepemilikannya ketika ia mengambil alih kursi kepresidenan pada Maret 2010. Pada 2024, ia berada di peringkat 1.176 dalam daftar orang kaya global Forbes, dengan kekayaan bersih USD2,7 miliar.

Dikenal karena kepribadiannya yang bersemangat dan kompetitif, seorang teman menggambarkan Pinera sebagai seseorang yang bisa menjadi penindas, enggan mendelegasikan tanggung jawab.

Dikutip BBC, dia juga seorang pengambil risiko dan menyukai penyelaman laut dalam.

Mencalonkan diri sebagai presiden setelah sempat menjadi senator sayap kanan-tengah, ia merayu pemilih moderat dengan menggambarkan dirinya sebagai pemimpin sayap kanan baru dan seorang wirausaha yang memperoleh kekayaannya melalui kerja keras.

Pada saat yang sama, ia menjauhkan diri dari pemerintahan Jenderal Augusto Pinochet pada tahun 1973-1990, ketika lebih dari 3.000 tersangka sayap kiri terbunuh atau "menghilang".

