HOME NEWS INTERNATIONAL

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Terima Tanda Kehormatan Australia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:09 WIB
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Terima Tanda Kehormatan Australia
KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menerima tanda penghargaan Order of Australia. (Foto: Kedubes Australia)
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia (KSAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menerima penghargaan kehormatan Australia dalam sebuah upacara di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada Senin, (5/2/2024).

Kasau dianugerahi gelar perwira kehormatan Order of Australia (Divisi Militer) atas kontribusi beliau dalam memperkuat hubungan pertahanan bilateral Indonesia – Australia. Dalam sistem penghargaan kehormatan Australia, penunjukan Order of Australia merupakan pengakuan tertinggi atas pencapaian dan pengabdian yang luar biasa.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas peran besar Marsekal TNI Fadjar sebagai Kepala Staf Angkatan Udara dalam memperkuat program bilateral Angkatan Udara kita.

“Penghargaan ini menyoroti kepemimpinan, visi, dan dedikasi Marsekal TNI Fadjar yang luar biasa dalam meningkatkan kapabilitas kami untuk bekerja sama secara efektif.”

"Dukungannya terhadap pengerahan perdana pesawat F-35 RAAF untuk beroperasi dari beberapa pangkalan udara di Indonesia sebagai bagian dari latihan udara multilateral berskala besar telah meningkatkan peluang untuk latihan gabungan yang kompleks dan kerja sama bilateral yang lebih dalam," kata Duta Besar Williams.

