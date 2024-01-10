Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Australia Serahkan 500.000 Dosis Vaksin LSD untuk Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |11:20 WIB
Australia Serahkan 500.000 Dosis Vaksin LSD untuk Indonesia
Foto: Kedutaan Besar Australia Jakarta.
A
A
A

JAKARTA - Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia menyerahkan 500.000 vaksin lumpy skin disease (LSD) kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penyerahan yang dilakukan pada Senin, (8/1/2024) ini menandai pemberian satu juta dosis vaksin LSD dari Australia ke Indonesia dalam setahun terakhir.

Total kontribusi donasi Australia dari 2022 hingga 2024 tercatat mencapai 1,435 juta dosis vaksin. Ini merupakan dukungan bagi upaya Kementerian Pertanian dalam mengendalikan LSD di Indonesia.

Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr Nuryani Zainuddin, mengatakan bahwa pengendalian LSD di Indonesia merupakan prioritas bersama.

"LSD dan penyakit mulut dan kuku merupakan ancaman biosekuriti yang signifikan," kata Dr Nuryani sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar Australia Jakarta, Rabu, (10/1/2024).

"Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus meningkatkan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini untuk mengendalikan wabah ini. Kami berterima kasih kepada Australia atas kerja sama biosekuriti yang berkelanjutan dengan Indonesia dan atas sumbangan vaksin terbaru ini."

Perwakilan Kedutaan Besar Australia, dalam bidang Pertanian, Dane Roberts, mengatakan bahwa ia senang melihat vaksin yang disumbangkan oleh Australia membantu mengatasi LSD di Indonesia.

